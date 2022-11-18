世界盃｜懲教署加強反賭博　過去四個月60在囚人士涉賭被紀律檢控

2022年卡塔爾世界盃決賽11月21日（香港時間）開鑼，多個執法部門加強打擊非法賭博。懲教署今日（18日）表示已為世界盃預先作部署，堵截懲教院所內賭博活動，今年7至10月期間除例行搜查，署方保安組人員亦於各懲教院所平均每月進行約1,100次搜查，較今年上半年平均每有次數多44%，期間60名在囚人士被紀律檢控。



懲教署指會在世界杯舉行期間大力打擊懲教院所內賭博活動。（資料圖片）

懲教署總懲教主任（審核及保安）陳少烽指，今年7月至10月期間，除例行搜查外，該署保安組人員於各懲教院所平均每月進行了約1,100次特別搜查、夜間搜查及跨院所聯合搜查行動，較今年上半年平均每月次數多約44%，共有60名在囚人士因參與賭博活動或藏有相關違禁品而被紀律檢控。

懲教事務監督（審核及保安）黃栢穎則稱，署方一直致力打擊懲教院所賭博活動。鑑於過往大型足球賽事在懲教院所內掀起賭風，影響院所秩序及紀律，因此懲教署在數月前已採取多項措施和行動，包括透過保安監察系統及情報網絡，嚴密監察及偵查目標在囚人士，並適時採取行動主動打擊及遏止懲教院所內的賭風，以維護懲教院所穩定。

2022年世界盃決賽周即將舉行，2018年世界盃由法國贏得冠軍。 （Getty Images）

該署重申，該署絕不姑息懲教院所內任何賭博行為，因應2022年世界盃即將舉行，署方已預先作出部署，加強打擊懲教院所內賭博活動，並會在世界盃比賽期間會繼續嚴厲執行反賭博措施。