康泰旅行社清盤｜債權人會議今啟動清盤　員工料資不抵債申請破欠

在香港屹立56年的康泰旅行社早前被母公司清盤，康泰債權人會議今日（18日 ）通過視頻會議舉行，按清盤條例處理相關事宜。據康泰員工透露，現時康泰已被啟動自動清盤，即全體員工正式被解僱，估計涉及300名員工，部份老臣子連同遣散費及代通知金，相信索償金額可達近40萬元；惟康泰資不抵債，他們只能到勞工處申請破欠基金。



▼10月26日 康泰旅行社將面臨清盤▼



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康泰債權人會議今日舉行，根據康泰員工陳先生提供的文件顯示，由今日起已向公司註冊處，提交啟動債權人自動清盤的通知。清盤人將負責調查、控制及變現康泰的資產，同時康泰董事的所有權力立即中止，無權再管理其資產及業務。

員工今被正式解僱 準備向勞工處申請破欠基金

陳先生透露，清盤人公司在今早的會議中，提到自動清盤程序需時約兩年，正式解僱日期為今日，惟未來數日才傳送解僱電郵。若僱員對債權有任何疑問，可致電公司查詢，協助計算索償金額。清盤人亦將盡快核算商舖，將在一個月後向業主返還資產。

陳先生粗略估計，今日約300名同事出席會議，部份同事為康泰的老臣子，畢業後已入職康泰，年資達數十年之久，故遣散費及代通知金可達近40萬元，至於他本人的金額亦涉及逾10萬元。他指已得知康泰資不抵債，僱員無法領取全數金額，只能向勞工處申請破欠基金。

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陳先生又表示，疫情爆發以來已放無薪假，因此同事均轉職保安或馬會等工作，他最近亦在社區隔離設施任職內務管理助理。雖然東瀛遊將在明日（19日）舉行招聘會，但他認為其營運模式，與他所在崗位的工作內容有差別，因此不會考慮求職。

最近疫情有回升跡象，陳先生期望政府繼續向旅遊從業員，提供就業機會，例如社區隔離設施內務管理助理，可優先聘請康泰員工。他並感嘆，康泰結業為可惜的決定，因數十年歷史已積累大批忠實客戶，原預期開關後可快速恢復業務。「康泰仲有好多客做到生意，不過時代既巨輪係咁，真係冇得返轉頭。」