楊潤雄：對康泰結業感可惜　放寬0+0不可只考慮一個行業影響

康泰旅行社的內地母公司發表通告，啟動康泰清盤程序。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日（29日）表示，旅監局會根據法例跟進事件，並對有大型旅行社不能繼續營運感到可惜。不過他指，要考慮放寬入境措施至「0+0」，不可只考慮某一個行業影響，而是對整個社會的影響。



楊潤雄又稱，有與業界商討「團出團入」的建議，政府亦在考慮中。不過他認為本港地方較細：「去到景點係咪做得到（減少與其他人接觸）呢？呢啲可以慢慢去傾。」



▼10月26日 網傳康泰旅行社將面臨清盤▼



+ 2

康泰旅行社現在正進行清盤程序，一切會按相關手續，而旅監局亦會根據法例跟進事件。當然，我們見到運作多年的旅行社最後因為種種原因未能繼續營運，感到可惜。 楊潤雄

楊潤雄今日指，康泰旅行社清盤將跟按手續進行，對於有營運多年的旅行社在疫情期間不能繼續營運感到可惜。他又認同入境檢疫放寬至「0+3」對業界幫助有限，會繼續按照疫情實際情況，考慮其他防疫抗疫措施。

另外，楊潤雄今日在一個電視節目中被問到會否放寬至「0+0」以協助旅遊業界？他回應指：「0+0暫時唔敢講，但我哋逐步喺不同防疫措施下做好多調節，盡量放寬令市民生活早一日回復番疫情之前。」他又強調，0+0不可只考慮某一個行業影響，而是對整個社會的影響，亦明白過去兩年多疫情對旅遊業打擊很大，故過去兩年多投放在旅遊業的支援亦逾38億元：「代表政府一路好關心旅遊業界，亦好想盡量提供多啲支援。」

「團入團出」這個建議我們與業界有商討，我們亦在考慮中，但香港地方比較小，可能你說是否可以指定餐廳可做到，我們會再研究，但有些景點如何不會影響到同一時間在同一景點出現的其他人，這都是我們要考慮的因素。 楊潤雄

至於會否考慮「團出團入」的方式讓旅行團來港，楊潤雄「團出團入」是指將旅客限制在某一個地方，減少與其他人接觸，萬一出現疫情亦避免傳染其他人。他稱當局有與業界商討有關建議，政府亦在考慮中，要考慮的因素包括如何不影響出現在同一景點的其他人，不過他指本港地方較細：「去到景點係咪做得到呢？呢啲可以慢慢去傾。」

▼10月21日 施政報告記者會▼



+ 8

在體育方面，楊潤雄指疫情下政府以「精準抗疫」的模式控疫，確診、死亡數字維持在較低水平：「當然防疫抗疫措施一定會有少少代價，對社會帶來嘅代價係一定會有」。他強調，本港在這個情況下同時亦舉辦不少大型賽事，包括維港渡海泳等，不過強調須作出平衡，如維港泳參賽人數亦減少，未來亦會逐步根據疫情，有序地放寬及舉辦更多體育賽事。

近日公共圖書館兩個學生徵文比賽加入違反港區國安法的刑責條款，楊潤雄強調國安法是每個香港人均需要遵守的法例，每個港人在港生活亦須對國家的認同及認知，亦須有「愛護國家嘅心」，以及自覺保護國家安全。而政府舉辦任何比賽或活動，均需要有維護國家安全的意識，市民認識國安法亦須更多推動，故在比賽中要特別提醒參賽者勿違反國安法。至於參賽作品是否違反國安法，則會由執法機制判斷。

▼10月23日 新世界維港泳第二度疫情下舉行▼

