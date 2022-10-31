康泰旅行社清盤｜工會接獲7宗欠薪或遣散散求助　涉款7至10多萬

屹立香港半個世紀的康泰旅行社因資不抵債，被母公司「凱撒旅業」清盤，香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺今早（31日）在港台節目《千禧時代》表示，近日共接獲7名康泰員工求助，全為欠薪或遣散費等問題，涉及款項視乎年資，7萬元至10多萬元不等，惟康泰至今並未有任何相關安排。



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求助涉及欠薪或遣散費等問題

林志挺表示，近日共接獲7名康泰員工求助，包括領隊、文員、寫字樓或分行職員，全為欠薪或遣散費等問題，涉及款項視乎年資，7萬元至10多萬元不等。他指，康泰僅通知員工取回私人物品，但並無提及清盤後的遣散費及薪金安排。

他又指目前遇到的問題較多，因另一間旅行社星晨旅遊，亦在早前宣布清盤，正與相關員工商量申請破欠基金。工會亦與勞工處聯絡，獲告知員工可取得的款項有限，應申請破欠基金。而根據積金局提供的資料，康泰結業共有約250名員工受影響。

香港旅遊業僱員總會總幹事林志挺表示，疫情對旅遊業從業員生計造成很大影響。（資料圖片）

估計僅一成旅行社仍保持營業

林志挺估計，僅得一成旅行社繼續營業，加上本港仍未恢復開關，僅日本韓國團逐漸恢復，相信該批員工難以重操故業。他對康泰的結業感到可惜及無奈，認為政府應再支援業界，包括從業員及僱主，並提供臨時職位。