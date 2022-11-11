康泰德福分店被指欠租　港鐵入稟追232萬兼收舖

康泰旅行社因資不抵債，上月底被母公司清盤，其位於德福廣場的分行，亦被指自今年5月起欠交租金、管理費、冷氣費等。港鐵昨（10日）入稟高等法院要求康泰交出舖位並連本帶利償還約232萬元。



原告香港鐵路有限公司，被告康泰旅行社有限公司。

入稟狀指，港鐵於2018年6月起與康泰簽訂為期三年的租約，租出德福廣場6樓616號舖位。首三年月租分別為98,500元、100,000元及101,500元，另加管理費、冷氣費等。雙方去年續約至2022年7月底，月租繼續維持在101,500元。

港鐵前年2月起9次減租，月租減至33,945至50,000元不等，另先後2次免租。但康泰自今年5月起，未向港鐵支付租金、管理費、冷氣費等，累計欠款近232萬港元。港鐵指康泰違反租約，入稟要求法院頒令康泰清空舖位及償還欠款，包括早前獲減免的租金，另需作出賠償和支付訟費。

案件編號：HCA 1544/2022

康泰旅行社在今年10月下旬各分店已停業。(詳看下圖)

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康泰旅行社全盛時期曾找鄭裕玲賣廣告。(詳看下圖)