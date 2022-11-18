明愛醫院報警查兩病人受傷　消息：涉兩醫護暴力傷害病人

明愛醫院今晚（18日）公布，早前接獲投訴，報稱有醫護人員不恰當對待病人，院方對事件高度重視，並隨即就有關投訴展開檢視及將事件轉交警方調查。



據了解，兩宗均涉醫護人員在護理期間暴力傷害病人。院方表示，涉及事件的兩名職員現時已被調離臨床職務。



明愛醫院兩名病人身體被傷害，疑涉兩名職員。（鄧宇詩攝）

兩宗個案在不同病房發生

據了解，兩宗投訴不恰當對待病人事件，涉醫護人員在護理期間暴力傷害病人，兩名涉事病人並不認識，兩宗個案分開在兩個不同病房發生，每宗涉及一名醫護人員對一個病人。

院方稱在接獲投訴後，進行初步檢視，由於投訴的指控嚴重，向醫院管理局總辦事處報告事件後，決定將事件轉交由警方處理，院方會全力配合警方調查。

兩名職員已被調離臨床職務

院方表示，涉及事件的兩名職員現時已被調離臨床職務。由於涉及事件的病人已經出院，在釐清事件後，會聯絡病人及家人交代事件。

醫管局表示，非常重視病人安全，醫管局一向要求職員秉持嚴格的專業操守，如果調查後，發現事件中涉及任何不恰當行為，醫管局必定嚴肅跟進。