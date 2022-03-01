明愛醫院病人再留戶外　分區醫療要應對人口需求

公立醫院在第五波疫情下不勝負荷，明愛醫院的處境尤為嚴重，日前再有病人滯留戶外帳篷等候看症。該院行政總監屈銘伸醫生撰寫的隨筆在網上流傳，解釋院方重置戶外帳蓬是避免病人和醫護交叉感染，同時強調院方即使面臨巨大壓力，也要給求診者希望，給員工目標和方向。管理層有志安撫員工情緒，穩定軍心，值得肯定。醫院長期受壓，已非個別醫院能夠承受，需要跨醫院和醫管局協調。



該隨筆解釋院方要避免病人在室內等候，增加病人和員工被感染的機會，故要重置部分病人到戶外帳篷。病人擠滿急症室和病房，全院確診病人數目「甚或超越瑪嘉烈醫院，偶爾跟伊利莎伯醫院相約（若）」。這兩家也是聯網龍頭醫院，規模較明愛大。明愛擠滿的原因除了是病人數目突然增加外，還因為病床流轉不暢順，醫護只好嘗試勸退部分輕症病人回家休息。他坦言不知道出路如何但重申要給病人希望，給同事方向。

過去一周的午夜時分的公立醫院內科住院病床住用率，明愛醫院比率每天持續逾100%，比其他醫院為高。當然，即使比率低於100%也不表示內科病房有閒置病床，因為病床數目已計及臨時病床，但當明愛醫院加了床位仍然超收，突顯院況何其嚴峻。

醫管局、醫院需加強分擔明愛壓力

員工焦慮不安，外界又何嘗不是？院長的話最起碼穩定醫護的心，展示體恤醫護處境，最終也是為病人着想。然而，院長隨筆沒有提到院外可以如何支援，是因為他深諳其他醫院也自顧不暇，還是不相信聯網和醫管局具調動資源的能力？雖然各家醫院擔子沉重，但當中的聯網龍頭醫院的承受能力始終較地區醫院大，假若瑪嘉烈或威爾斯醫院能夠多接收十多二十病人，也許可以調低明愛內科病床佔用率數個百分點。另外，在九龍的私家醫院也應考慮再進一步，接收明愛病人，讓明愛騰出病床接收新症。至於醫管局則可代為安排救護車、復康巴士等車輛作轉院或返回院舍之用。

2月15日，深水埗明愛醫院在入夜後，仍有不少病人在露天隔離區等候，有醫院人員為病人蓋上棉被保暖。（李澤彤攝）

明愛醫院超負荷是老問題，不只新冠疫情才出現，這關係於跟地區人口和輔助設施不足有關。深水埗近年有多個屋邨完成重建和新建，住戶不斷遷入，區內人口由2016年的40.6萬人增加2.5萬人至去年的43.1萬，同期年滿65歲的人口由15.9%增至20.4%，佔去人口淨增長的主要部分。因為長者佔用床位日子較其他年齡層長，醫院流轉就更難。當然，其他地區的長者人口比例升幅也不少，但明愛要面對另一個難題，就是沒有「接收醫院」配合以分流康復中的病人，類像威爾斯醫院會轉送病人至同聯網的沙田醫院，同樣減慢醫院流轉，疫情只是把弊病惡化。

政府須扭轉地區醫療資源懸殊

在需求以外，當局還要檢討醫療資源供應。按立法會文件，本地各個醫療聯網的資源分配不平均，以每千名人口的醫生護士比例來看，在去年底，九龍西聯網的比例分別為0.8和3.5，港島西聯網的比例相對大，分別為1.3和5.9，九龍西聯網的每千人口病床比例達3.4，遠少於港島西聯網的6.1。原因之一是中西區和南區的人口減少，但當局見狀應該主動調和比例，即增加九龍西聯網的人手。治病機會不可因為地域而有差別。

明愛醫院在2015年完成第二期擴建，但只是增加數十張病床，醫院迅即又爆滿。醫管局正研究為明愛再增加500張病床，但未有時間表。新冠疫情過去後，政府和醫管局除了要落實擴建外，更要在區內新設療養設施分流病人。此外，當局亦要檢視舊區醫療資源配套，及早紓緩醫護人手和醫療資源壓力，應對更長久的人口老化醫療需要。