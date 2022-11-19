7至10月捉6000活老鼠 卓永興擬引新方法滅鼠：如嚴重會使用鼠膠

新政府上任以來，其中一項重要工作為打擊衛生黑點。相關工作進行了三個月，政務司副司長卓永興今（19日）表示，食環署在7至10月捉到6000隻活老鼠，較以往增加五成。他亦透露未來會使用新捕鼠方法，如利用熱能科技監測老鼠出沒，而情況嚴重亦會使用鼠膠。



至於搶人才方面，卓永興承認，「以前香港有少少似『皇帝女不憂嫁』，現時是歡迎你來，在乎你來」，但強調「我們（香港）的吸引力在DNA，香港是一個很好的地方。」



卓永興透露未來會使用新捕鼠方法，如利用熱能科技監測老鼠出沒，而情況嚴重亦會使用鼠膠。（卓永興fb圖片）

政府打擊衛生黑點的工作進行近三個月，政務司副司長卓永興今在電視台節目表示，街道清潔及阻街問題最嚴重，但情況已經有改善。他表示，打擊衛生黑點工作會持續做，故衞生黑點的數量只會有增無減，現時已加到650個，確保不會故態復萌。

他又認爲，現時阻街罰款的阻嚇力低，導致商戶無違規成本，政府下月將會就提高阻街罰則諮詢立法會意見，而警方及食環會也將聯手打擊，縮短商戶清理阻街物件的時限。

另外，全港官民滅鼠計劃年底公布，卓永興表示，食環署新成立的的19隊夜間滅鼠隊在7至10月到6000隻活老鼠，較以往增加五成。他續指，下月會公布全港官民滅鼠計劃的細節，當中包括會聯通私人、公營房屋管理公司及街市等合作。

他表示，未來亦會使用新捕鼠方法及鼠餌，如利用熱能科技監測老鼠出沒，情況嚴重會使用鼠膠。被問到使用鼠膠或會令其他動物有機會黏著，他指，要平衡社會最大利益，重申鼠膠都相當有效，「如果又要捉老鼠，全部動物又要關顧到係有難度」，但如使用鼠膠，會增加巡邏的次數，希望可以短時間發現有其他動物們誤踩，及早介入以牠們脫離困境。

他又提到，透露曾經有人向他建議捉老鼠有獎賞是否可行，但他表示暫時不會考慮，「你比多少錢？2,000元、3,000元捉一隻，真係有人可以整老鼠農場養一群老鼠比你。」

至於搶人才方面，卓永興承認，「以前香港有少少似『皇帝女不憂嫁』，現時是歡迎你來，在乎你來」，故近日增加了不少的措施，如讓合資格海外人士來港七年成為永久居民後，可以退還置業印花稅等，但他強調，「我們（香港）的吸引力在DNA，香港是一個很好的地方。」