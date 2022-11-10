疫後首間旅行社辦大型招募日 東瀛遊請逾100人 包薪制搶人才
撰文：呂穎姍
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隨著日本全面開關、本港實施「0+3」措施及航空公司陸續增加航線，旅遊業開始逐步「解凍」，東瀛遊宣布將於下周六（19日）舉行人才招募開放日，成為疫後全港首間旅行社啟動招聘計劃，籌辦大型招聘會，目標增聘20 個不同部門的職位、超過100 位員工，逾半數為前線職位。
東瀛遊為了吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達$25,000 ，而領隊每月包薪連津貼高達$18,000。
東瀛遊今表示，至今已逾15,000 位客人報名、接近300 個旅行團成行出發，而隨著聖誕農曆年臨近，市場旅遊需求日趨增加，故將於下周六（19 日）舉行人才招募開放日，目標增聘20 個不同部門的職位、超過100 位員工，逾半數為前線職位，包括日本導遊、領隊、旅團銷售代表、分店主任等，亦有後勤職位，包括會計部、市場部、資訊科技部等職位空缺，現場設有即場面試。
東瀛遊旅行社執行董事禤國全表示，公司在高峰時期有超過600 位員工，在疫情衝擊下，現有員工逾200 位，「疫情期間旅遊業人才流失嚴重，公司自「0+3」以後亦已優先聘用早前解僱及遣散的員工。」隨著日本全面開關、本港實施「0+3」措施以及航空公司陸續增加航線，現時的收客數量已達疫情前的約30%左右，並預計未來收客仍會不斷上升， 故現時的員工人數難以應付需求，急切需要為日後復常舖路。
他指，為了吸引求職者，以往導遊及領隊以底薪加佣金計算人工，現會暫時實行包薪制，日本導遊每月包薪連津貼高達$25,000 ，而領隊每月包薪連津貼高達$18,000。他又指，對於共渡疫情時艱的現有同事，已加薪近雙位數以補回過去3 年凍薪。
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