搶人才｜科學家顏寧掌深圳醫科院　雷鼎鳴爆科大邀任理學院長失敗

新一份施政報告其中一大重點是「搶人才」，但香港最新輸了一仗。香港科技大學經濟系榮譽教授雷鼎鳴今早（4日）出席一個論壇時透露科大擬邀中國著名結構生物學家、美國科學院院士顏寧出任理學院院長，更指科大曾帶顏寧一同「行山」視察校園環境。不過，顏寧周二（1日）宣布將辭去美國普林斯頓大學教職，但表示將全職回國協助深圳建立深圳醫學科學院，並出任創始院長。



立法會科技創新界議員邱達根表示，事件正正警示政府應盡快落實施政報告提到的一站式「人才服務窗口」等措施，並應該革新思維，參照新加坡，以較商業化方式招商引才。他強調香港與深圳非完全敵對，認為兩地可商合作聯招，同幫助大灣區吸納人才。



雷鼎鳴透露科大已邀顏寧「行山睇環境」

雷鼎鳴今早出席灼見名家周年論壇，討論主題為「後疫情時代香港新機遇」，席上透露科大曾力邀顏寧出任該校理學院院長一職，更已邀她到科大「行山睇環境」。雷鼎鳴表示，深圳在投資創科力度遠較香港大，料顏寧單單住宿津貼已有幾百萬元。

顏寧月初宣布任深圳醫學科學院創始院長

據內媒報道，顏寧周二（1日）在2022深圳全球創新人才論壇中宣布，將辭去美國普林斯頓大學教職，回國到深圳協助創立一所集科研、學生培養、經費資助等於一體的新型研發機構，即深圳醫學科學院，顏寧將擔任創始院長一職。該消息不僅引起內地學術界熱議，更有包括官媒在內的大批傳媒爭相報道，成為內地網絡話題。

至於另一邊廂位列本港「三大」之一的科大，其在英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）最新排名為58，在另一權威英國高等教育調查機構（QS）排名中，則排第40位，在兩個排名均位列百大中游至中上游位置。

邱達根：事件反映應盡快落實搶人才政策

科技創新界立法會議員邱達根表示，今次事件反映本港發展創科有急切性，應盡快落實《施政報告》一系列「搶人才」及發展創科的政策，「人才服務窗口」及「招商引才專組」應盡快開設，由於兩部門屬不同政策局管理，認為局與局之間必須緊密溝通，以靈活變通的方法運行。他又提到，港府在搶人才時必須革新思維，勿用官腔態度，應參考新加坡，更加商業化及人性化去處理。

立法會議員邱達根。（資料圖片/張浩維攝）

邱達根表示，目前美國出現針對華人科學家的現象，華人科學家的發展前景、出路及升遷受到一定限制，但美國院校正正有大量華人科研人員駐紮，香港應把握機會吸納該批回流的華人科學家。他建議政府應興建更多創新斗室（InnoCell）提供住宿設施予創科界人士，若冀吸納像顏寧般具知名度及實力的教授，可提供政務人員宿舍予他們，盡量配合其需求。

邱達根：唔係100%輸哂 港深非敵對

他又認為，雖然科大痛失人才，但香港亦未必「100%輸哂」，因深圳同屬大灣區城市，人才到深圳一定程度都可幫助香港，強調大灣區城市之間並非一定敵對，亦可在招商、招人才時聯手合作。

顏寧30歲已任清華教授 2019年當選美國科學院院士

現年44歲的顏寧為中國著名結構生物學家，1977年11月出生於山東章丘，2000年本科畢業於清華大學，2004年博士畢業於普林斯頓大學，2005年至2007年在普林斯頓大學分子生物學系從事博士後研究。2007年，年僅30歲的顏寧任清華大學教授、博士生導師，成為「清華最年輕教授」。

至2017年5月，顏寧接受美國普林斯頓大學邀請，受聘普林斯頓大學分子生物學系雪莉·蒂爾曼終身講席教授，2019年當選美國國家科學院外籍院士。2021年當選美國藝術與科學院外籍院士。據內媒引述，顏寧主要從事與疾病相關的重要膜轉運蛋白、電壓門控離子通道的結構與工作機理及膜蛋白調控膽固醇代謝通路的分子機制方面的研究。

科大。（資料圖片）

根據深圳市政府公報去年3月印發的《深圳醫學科學院建設方案》（下稱《方案》），深圳醫學科學院選址坪山區，按照全新機制的要求，主要建設「四平台一智庫」，力爭到本世紀中葉成為全球著名醫學研究機構。

《方案》提及目標在2025年，以深圳醫學科學院為中樞和橋樑的深圳醫學科技協同創新共同體基本建成，針對重點人群和重大疾病的防治技術獲得階段性突破；到2035年，以深圳醫學科學院為核心引擎的粵港澳大灣區醫學科技協同創新體更加成熟定型，重點領域研究取得重大進展，針對重點人群和重大疾病防治關鍵技術獲得顯著突破。