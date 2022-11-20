泰國拜神團參觀天后廟　黃碼團友呻留酒店房食飯　失旅遊感覺

一行約50人由泰國入境香港的旅行團周六（19日）抵港，展開四日三夜行程，由於未趕及申請「團進團出」，旅行團首三日在「黃碼」下不能堂食。團友今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟 ，之後前往紅磡觀音廟。結束上午行程後，他們會返回酒店吃午餐，下午則前往昂坪360參觀寶蓮寺。



隨團的泰國當地旅遊公司負責人Jume表示，來港旅行只能留在酒店吃飯盒「感覺不好（It's not good）」，有團友對此表達不滿。亦有團友坦言，來港只能在酒店吃飯，沒有旅行的感覺，希望可以外出堂食，發掘本港美食。



由泰國入境香港的旅行團今日（20日）上午參觀位於淺水灣的天后廟。（鄭子峰攝）

「團進團出」安排周五（18日）起實施，持牌旅行代理商向旅遊業議會提交申請獲批後，可安排持「黃碼」的入境旅行團旅客進入特定餐飲處所用膳。不過，周六（19日）抵港的泰國旅行團未能趕得及登記，一行共48人的四天膳食，頭三天均需留在酒店食外賣飯盒。

泰國當地旅遊公司負責人Jume表示，旅客來港希望想在餐廳食飯，直言只能吃飯盒「感覺不好（It’s not good）」，有團友對此表達不滿。至於周一(21日)自由活動時間，旅客打算如何解決三餐？Jume回答：「麥當勞外賣」。她說，如果能夠在香港餐廳堂食，希望可以一嚐本地點心、海鮮。

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Jume又指，旅行團抵港後登記手續繁覆，需自行下載「安心出行」應用程式及醫學監察通知書，再登入政府系統在快速抗原測試結果，質疑為何當局不只使用一個程式完成所有手續。

首次來港的團友Suphasil 表示，他們昨日晚上以旅行社安排的海南雞飯作為晚餐，今日早餐則吃三文治，相信之後數天的膳食，都需要靠導遊協助安排。他坦言，留在酒店食飯尤如平時自己留在家裡房間一樣，沒有來港旅行的感覺，希望可以外出堂食。

從泰國入境的他們，需每天接受快速抗原測試，直至行程結束。Suphasil 表示，對相關安排表示理解，認為每天進行快測可以保護自己亦可以保護其他人，但他對於行程受限感到失望，希望政府容許旅客到餐廳堂食，認識香港的美食。

負責接待今次旅行團的本地旅行社、吉安旅運董事總經理阮鳯蓮表示，旅行團原本預計上午9時正出發，但上載快速測試結果的程序複雜，加上團友大家不懂中文及英文，需時處理，故最後一團人延遲了半小時才出發。

政府本月7日宣布，容許由持牌旅行代理商接待的入境旅行團旅客在持疫苗通行證黃碼期間進入主題公園、博物館、寺廟等指定旅遊景點。阮鳯蓮指，旅行社收到消息後隨即調整行程，把原本安排於第四日、待疫苗通行證轉為藍碼方可前往的紅磡觀音廟，安排至今天參觀，而團友今日前往昂坪360，亦可進入寶蓮寺參拜。