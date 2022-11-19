黃碼團進團出｜50人泰國團抵港訪多廟　負責人：團友話食飯盒都得

港府落實「團進團出」安排，抵港旅行團「黃碼」亦可進入主題樂園及指定處所，亦可以在指定餐廳的範圍進食。今日傍晚(19日)，一個約50人的泰國旅行團抵港，行程四日三夜。不過由於昨晚（18日）才知道「團進團出」安排，時間太急，今團未能受惠於新措施，團友只能繼續安排在酒店房間食飯盒。隨行的泰國旅行社老闆指早前已來港視察，亦跟團友提及不能堂食，但團友稱能夠到港拜神都非常開心，食飯盒也可以。



團友知悉首三日未能進入餐廳堂食

傍晚抵港的泰國旅行團近50人步出禁區在接機大堂集合，據隨團的泰國當地旅遊公司負責人Jume指，她早前都曾來港視察，知道香港防疫措施，在岀發前都有跟團友提及首三日行程不能在餐廳堂食，但團友一心希望來港到一些廟宇參拜，所以都沒有所謂。

當地旅行社負責人jume指團友知道不能到餐廳堂食，但都想來拜神。(歐家樂攝)

「黃碼」或不能進入部份廟宇 港接待旅行社：團友喺門口拜一拜都好開心

接待該旅行團的吉安旅運董事總經理黃志偉亦有到機場接機，他表示這一團團友喜歡拜神，知道可能因為「黃碼」有些廟宇可能不能進入，但都照樣前來：「喺門口拜一拜都好開心。」他指已經安排飯盒予團友今晚回酒店享用。

黃志偉指會為旅行團在今晚安排飯盒。(歐家樂攝)

明日午膳及晚膳要回酒店吃飯盒

該個由泰國抵港的四日三夜旅行團，今晚先回尖沙咀酒店休息，明日（20日）會前往淺水灣、觀音廟及昂坪360等景點，但午膳及晚膳要回酒店吃飯盒。

第三日自由活動亦只能買外賣 第四日早上才到酒樓吃點心

第三日會讓團友自由活動，但團友不可以到餐廳堂食，要自行購買外賣。到第四日早上後就可堂食，黃志偉指旅行團會到酒樓吃點心，亦會去黃大仙廟，北帝廟，天后廟，關帝廟，以及到廣東道購物。