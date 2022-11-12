最快月中有泰國旅行團來港　旅議會冀政府取消入境後核酸檢測要求

政府放寬防疫措施，包括以「團進團出」的方式吸引旅客來港。旅遊業議會主席徐王美倫今日（12日）在一個電視節目訪問表示，最快月中有泰國旅行團來港，但在現行防疫規例下，有機會要買外賣，或安排他們回酒店在房間進食，又指旅行團入境後，預計導遊不會全程隨行，團友可於自由時間外出。另外，她又希望可爭取政府取消旅客入境後的核酸檢測要求，因不少兩日三夜團在「0+2」日已經離港，再進行檢測的意義不大。



徐王美倫透露表示，最快月中有旅行團有泰國旅行團來港。（資料圖片）

徐王美倫表示最快月中有旅行團來港，初步了解是來自泰國，預計會前往廟宇參觀。她指現行防疫規例下，旅行團有機會要買外賣，或安排他們回酒店在房間進食，以她的理解，在現行黃碼情況下可以買食物在街旁進食，但相信行程未必會這樣安排，不過亦指旅行團並非24小時有導遊隨行，或會有空餘時間到外面遊覽。

徐王美倫又指希望可取消現時入境後第二、四、六日要接受核酸檢測的安排，因不少旅行團都是三日兩夜，而所謂的「0+2」第二日，即是旅行團的第三日，其實遊客已經要離開，再出報告他們已回到當地，意義不大。現時旅行團如出現確診個案，如果只是輕症可以留在原本酒店隔離，但仍要看他們是否願意配合，而不少酒店都已經有這個經驗。

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政府於疫情初期推出「旅行社鼓勵計劃」，旅行社每招待一個旅客就有100至120元資助，徐王美倫指「0+3」實施後，外遊港人數目急升，令申請數字翻倍，指計劃原於年底屆滿，希望可以延長一年，但最好都是盡快推行「0+0」。