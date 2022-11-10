黃碼團進團出｜月中有泰國團來港　業界引述政府：限食肆包廂用膳

政府本周一（7日）公布再放寬入境限制，入境旅行團在「0+3」政策下，團友持「黃碼」期間可以「團進團出」形式進入主題公園、博物館、寺廟指定旅遊景點，以及到指定餐飲處所的分隔區域用膳。旅議會副出席謝淦廷則透露，正與政府商討細節，方案包括團友須購買旅遊保險，酒店劃分特定樓層供確診團友逗留，食肆用膳分隔區必須是包廂，不接受板間區。



有旅遊公司負責人透露，最快11月20日將接待兩個3日2夜的泰國團。惟他認為，東南亞旅客普遍逗留香港3日，即無法到茶餐廳品嚐本地美食，冀政府可盡快全面放寬，否則「團進團出」的吸引力仍然有限。



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行程包括天壇大佛、迪士尼

「團進團出」措施公布不久，本港已有旅遊公司開團。吉安旅運有限公司董事總經理黃志偉透露，11月20日將接待兩個由泰國抵港的3日2夜團，人數分別約40及20多人。雖然仍在等待公布細節，但當地代理已先一步招攬熟客，故具體行程稍後再安排。

他並透露，泰國旅客熱愛廟宇景點，計劃行程包括乘搭昂坪360遊天壇大佛、迪士尼樂園等。餐飲方面，他表示現行措施規定以包房形式接待，擔心食肆團餐成本增加，甚至加價一倍，「包廂一定會貴。」

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東南亞旅客留港3日 等不及轉藍碼

目前黃志偉計劃安排粵菜為主，菜式視乎價格或加入燒鵝等特色美食，惟旅客喜愛的廟街街頭小吃，或茶餐廳雲吞麵等，則無法安排。旅客在第4日變回「藍碼」，他則指本港入境團以東南亞為主，除非行程包括澳門及深圳，否則最多在港逗留3日。

他認為，現時日韓等地均開放自由行，「團進團出」僅吸引東南亞短線旅客，對業界的幫助有限，期望政府可早日完全放寬。「點解（旅客）要咁辛苦嚟香港呢？其實冇必要一定要嚟香港。」

業界正與政府商討具體細節

旅議會副出席謝淦廷透露，早在10日前聯同旅遊界議員姚柏良與政府開會，當時獲當局積極反應。現時雙方正商討多個方案細節，當中包括︰

1. 入境團旅客須購買旅遊保險才准抵港，因不幸確診後到公院求診的費用自付；

2. 酒店需劃分特定樓層接待入境團旅客，與其他租客分開，並接受確診旅客繼續入住；

3. 食肆的包廂並不包括板間區，須擁有足夠空間隔絕其他食客。

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