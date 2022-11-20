將軍澳跨灣大橋首開放市民踏足　工程未執漏鋼筋外露、拱橋現鏽漬

將藍隧道及將軍澳跨灣連接路尚有不足一個月通車，今日（20日）公益金百萬行亦率先於將軍澳跨灣大橋舉行。不過，記者今日於大橋所見，仍有三大問題未執漏，包括當局形容為「蝴蝶」、象徵「無限」的雙拱鋼橋，疑似出現鏽漬；大橋有位置鋼筋外露；射燈電線混亂繞成一團未有收拾。《香港01》正向土木工程拓展署查詢。



本身有工程師資格的西貢區議員方國珊表示，之前視察時已發現有生鏽污漬，土木工程拓展署解釋是運送鋼橋期間，需用儀器夾上，故此出現污漬。方批評，當局應加緊清潔，又或髹油解決污漬，並指鋼筋外露位置可能引起危險。



將軍澳跨灣大橋射燈電線外露，混亂扭作一團。（黃偉倫攝）

將軍澳跨灣連接路全長約1.8公里，包括1公里海上高架雙拱鋼橋，為全港首條兼備行車路、單車徑和行人路的海上高架橋，其核准預算造價為56億元。

公益金百萬行今日於連接路舉行，參與者在正式通車前可率先踏上跨灣大橋，包括其行車路，記者亦到場觀察。

據土拓署的文件介紹，跨灣大橋採用組裝合成，內地廠房製造大批預製組件，再透過大型運輸和吊重建造機械，將預製組件運港，再於工地裝嵌。其中雙拱鋼橋獲比喻為如蝴蝶在海上飛舞。

將軍澳跨灣大橋的「蝴蝶翅膀」多處發現啡色污漬，猶如生鏽漬。（張浩維攝）

不過記者今日走近「蝴蝶翅膀」，卻於多處發現啡色污漬，猶如生鏽漬；又有鐵欄出現碰撞過的痕跡。另外，在行車道行走時，亦一度發現有鋼筋穿過石屎外露。之後踏上行人路段，觀察大橋射燈時，亦發現有不少電線外露未有收藏，而且非常混亂。

方國珊今早亦與街坊參與百萬行，她指心情興奮，不少人盛讚，但上述情況不容忽視。她續指，之前視察時已發現生鏽漬，土拓署曾解釋指，鋼橋在運送期間，需用儀器長期夾上固定，故此出現污漬。不過她認為，大橋斥資數十億元，啟用前便出現生鏽漬並不理想，影響外觀，應於通車前加以清潔甚或髹油解決。

方國珊：真係好趕工，好誇張

另外，與大橋同步啟用的將藍隧道，曾經爆發疫情，最終延期通車。方國珊目睹鋼筋外露的相片後，認為一旦發生意外會有危險，並直言：「真係好趕工，好誇張」，情況絕不合理。

資深土木工程師倪學仁同樣表示，相關情況「一定唔係正常」，但難以估計原因。他解釋，有可能仍未完工，但相信不涉及結構性問題，惟情況未必理想。他又比喻稱，情況猶如裝修工程，有時未全部竣工都會先入住，但「唔舒服、唔理想」。

至於電線外露的問，方國珊表示，雖然有欄杆相隔行人與射燈及電射，但擔心有人惡意破壞，又或「多手」觸碰；而且外露會有保養問題。她建議，除了妥善收藏電線，亦應在欄杆與行人路之間放置膠板阻隔。

倪學仁則估計，現時的電線為訊號線，用作測試一些儀器，但強調不應外露。