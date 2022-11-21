中電撥款1億元推「燃料費資助」　為15萬戶基層家庭補貼電費

兩電未來一年電費加幅，周二(22日)即將掲曉，外界預計加幅或達雙位數。中電今日（21日）率先公布透過中電社區節能基金，撥款約2億元推出多項社區支援計劃。不過，持續派發兩年的中電消費券，明年將停止，中電解釋指政府已有消費券計劃，認為應善用資源用做其他工作。



此外，中電明年推出一項新計劃，為有需要家庭提供600元或800元的一次性「燃料費資助」，料惠及15萬戶。中電表示，雖然名為燃料費資助，但款項會直接撥入申請人的電力賬戶，所以申請人最終等同獲得電費補貼。



中電公布明年的社區節能基金計劃，包括將撥款1億元推出「中電燃料費資助計劃」，料惠及15萬戶家庭，包括10萬戶合資格的家庭，包括長者、低收人家庭及殘疾人士，中電將向每戶提供600元一次性燃料費資助；餘下5萬個劏房戶，每戶則獲800元一次性燃料費資助。申請人需經社福經構轉介，計劃詳情將於明年公布。

中電企業發展總裁莊偉茵表示，為善用中電社區節能基金，每年設計項目都會視乎當時的社會情況，由於今年國際燃料價格上升，料燃料費調整會為基層電費帶來壓力，所以推出相關計劃。

莊偉茵指，燃料費資助計劃下，受惠家庭最終獲得的都是電費資助。（江麗盈攝）

莊偉茵都提到，有別於2022年的一次性電費資助，明年的燃料費資助計劃的撥款及名額較2022年多出一倍。她亦解釋，雖然名為燃料費資助，但款項會撥入申請人的電力賬戶，所以受惠家庭最終獲得的都是「電費資助」。

而過去2年均有推出的消費券計劃，明年會暫停，莊偉茵指今年6月中電消費券計劃結束，約8成消費券均有兌現，認為計劃反應不錯，但考慮到政府亦已推出消費券，而且惠及大部份港人，認為應善用資源用做其他工作。

中電也將撥款500萬元，繼續為劏房戶重鋪電線及安裝獨立電錶。自2019年1月至今年10月底，中電已為38個劏房單位重鋪電線，共安裝129個獨立電錶。另外，中電亦會撥款2000萬元向1萬個過渡性房屋住戶，提供每戶上限2000元的節能電器資助。

中電亦將撥款100萬元，推出新的長者家居電力安全計劃，由社區夥伴安排合資格的工程人員，為中電供電範圍内有需要的長者檢查及維修家居的電力裝置，料約有 200 個長者家庭受惠。支援學生方面，中電則會繼續推展電子學習支援計劃及中電職業專才獎。

在工商客戶方面，中電將於撥款500萬元推出新的中電節能專業分析計劃，中電將與大學、研究機構和專業團體合作，為高能源消耗的行業，如醫院和數據中心等，進行能源分析，並提供節能建議，提高行業的能源效益，減低營運成本。

至於新一年的電價加價幅度，莊偉茵稱知道大眾關注，中電明日將會交代。