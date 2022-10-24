7月炎夏本港錄極端高溫　中電推慳電任務　4小時共慳30萬度電

本港夏日酷熱，今年7月更成為本港有紀錄歷來最熱的七月。中華電力（中電）在7月份舉行兩次「慳電任務」，鼓勵安裝了智能電錶的住宅客戶，在用電量高峰時段減少用電，並首次引入人工智能冷氣遙控。結果於4小時活動內，共節省約30萬度電，減少110噸碳排放量。有用戶更表示，在4小時內成功節省6度電，對比上年同季慳了數百元電費。

中電形容，今次成績非常理想，長達會擴展計劃，希望邀請更多已安裝智能電錶的客戶參加「慳電任務」，「7月、9月都係有史以來比較熱，咁短時間可以做到咁嘅成績，我覺得非常理想。」



中華電力客戶成功及銷售總監盧志華（左）表示，今次已是第三年舉辦「慳電任務」，而今年的規模較大。（王潔恩攝）

中電在今年夏季多區舉行「慳電任務」獎賞計劃，包括大嶼山、屯門、將軍澳、上水等，邀請安裝及接駁智能電錶的住宅客戶參加。客戶在指定時間每慳一度電，便能獲200積分，可換取超市禮券、智能家電等獎賞。

今年推行兩次 共減少110噸碳排放量

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華表示，今年7月12日及7月25日，中電在用電高峰期時，即晚上6時半至8時半，共進行兩次「慳電任務」，任務時間合共四小時。

計劃共邀請60萬個住宅客戶參加，其中7成人成功慳電，於4小時內節省約30萬度電，減少110噸碳排放量，他形容效果十分理想，「一人一小步，係慳電一大步。」

盧志華說，一般人開冷氣後，均較少調節其冷氣的溫度。而中電首次引入人工智能冷氣遙控技術，可隨環境變化自動調控冷氣。（王潔恩攝）

首次引入智能冷氣技術 節省約3成用電量

同時，中電亦首次引入人工智能冷氣遙控，當中配備感應器，可24小時監測家居溫度及濕度，並會定時了解用戶對溫度舒適的要求。透過不斷收集數據，人工智能可進行分析及演算，計算出用戶所需的溫度，再隨環境變化調控冷氣。

盧志華表示，在「慳電任務」期間，使用人工智能冷氣遙控的客戶，比其他客戶節省約3成用電量。他指，今次是試驗性質，至今已有約500人使用。中電早前已發信邀請部份安裝智能電錶的用戶，如用戶有興趣且符合條件，便會免費獲贈人工智能冷氣遙控。

有用戶在4小時內慳6度電

葉先生是計劃的參加者之一，現時居於屯門區約400呎單位。他表示，過去冷氣常「日開夜開」，而家中設有開放式廚房，每次煮飯時，單位溫度便會上升，結果要將冷氣溫度調低，令用電量增加。

葉先生表示，為了慳電，他會同時使用冷氣及對流扇，當在大廳開冷氣時，走廊亦同時開風扇，將部份冷氣吹至睡房、書房等，「變咗間房如果開少少窗…都可以唔使開冷氣。」而早前在家工作（WFH）時，他主要在睡房工作，會先落下窗簾才開冷氣，加上使用人工智能冷氣遙控，變相無須開太大冷氣。

用戶葉先生（右）在「慳電任務」內，共成功節省6度電。（王潔恩攝）

在今年「慳電任務」內，即7月12日及7月25日晚上6時半至8時半，合共四小時的任務時間內，葉先生成功節省6度電，對比上年同季慳了數百元電費。盧志華強調，慳一度電亦不容易，而今年7月更是香港有紀錄以來最熱，故要短時間慳電的難度甚高，「一部一匹嘅冷氣機，大概你熄一個鐘，就可以慳一度電。」

盧志華續指，截至2022年9月底，中電已為超過一半客戶安裝及接駁逾163萬個智能電錶，所有安裝工作會於2025完成，中電將會邀請更多已安裝智能電錶的客戶參加「慳電任務」。