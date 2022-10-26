中電指燃料市場波動　料年底燃料賬負結餘加深　加電費屬無可避免

兩電最快下月公布電費調整，中電總裁蔣東強今日（26日）表示，由於國際燃料市場非常波動，今年燃料開支預計超過200億元，預計今年底燃料賬負結餘將進一步加深，直言明年無可避免要上調電費。



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兩電燃料調整費持續上漲，蔣東強今日表示，地緣政治及俄烏戰爭，令國際燃料市場非常波動，能源危機加劇，燃料供應備受衝擊，以致能源價格持續飆升，影響發電燃料價格急漲，本港無法獨善其身。

根據中電最新公布燃料調整費，每度電為54.8港仙，較今年1月的38.6港仙，增加約四成。蔣東強表示，其他城市住宅用戶今年電費加幅由44%至102%不等，中電淨電費上升12.6%，形容相比整體國際燃料價格波動，加幅相對溫和。他解釋，本港天然氣有國家可靠而充足供應，中電也採取多元化燃料組合，其中三分之一能源來自價格相對穩定的核電，同時動用燃料賬結餘，以應付龐大的燃料開支。

蔣東強透露，今年燃料開支預計超過200億元，燃料賬結餘在今年6月底為負20億元，而去年底燃料賬結餘則為負11億元，反映負結餘一直加深，隨著未來燃料市場價格繼續波動，坦言中電承受龐大沉重成本壓力，預計今年底燃料賬負結餘更加深，故明年電費無可避免要上調。他又指，會動用中電社區節能基金，支援社會有需要人士。