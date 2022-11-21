9.29衝突｜五人涉暴動判囚3年4個月至4年7個月　兩被告入教導所

2019年9月29日「全球反極權遊行」引發衝突，96人被控於金鐘一帶參與暴動，其中涉及6男2女的案件，6人開審前認罪，餘下兩名不認罪被告受審後亦被裁定罪成。案件今（21日）在區域法院判刑，其中一名女被告據悉因需隔離無法出庭。至於餘下7人，法官指各被告背景良好，但因一念之差鑄成大錯，重犯機會低，在給予酌情扣減後，判案發時2名未成年被告入教導所，另外5人則監禁3年4個月至4年7個月不等。



8名被告：謝曉峰（23歲，軟件開發工程師）、18歲男生、17歲男生、曾憲嘉（27歲）、黃昱翔（23歲）、劉燕嫦（22歲）、游茜茹（25歲）及范瑜（33歲），被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外一帶，與其他人參與暴動。除首被告謝曉峰和第三被告經審訊被裁定罪成，其他被告早前亦已先後認罪。另目前正在還押的第六被告劉燕嫦今早未有到庭，據了解她目前正在隔離，司法機構網站顯示她的判刑將於本周五（25日）處理。

指本案暴動規模不小 參與者眾多

鄭官指，香港是法治社會，法庭絕不容許無故及嚴重的暴力行為，特別是針對執法者的行為。本案暴動規模不小，參與者眾多，事發在金鐘並針對政總，持續約30分鐘。相關片段顯示，當日逾百人身穿黑衣、戴上頭盔等裝備參與其中，他們以雜物及欄杆堵路，多次向警方投擲汽油彈及其他物品。

鄭官續指，當日大量人群聚集，戴上口罩以防被認出，可見他們明知其行為違法，藉此逃避刑責。而各被告均穿上黑衣，惟無法肯定他們有擔當帶領角色或曾掟汽油彈，參考929暴動其他案件的判刑後，將量刑起點定在監禁4年半，個別涉及暴力行為的被告則上調3個月。

2019年9月29日，大批示威者在政總外與警方對峙，並有多人被捕。(詳看下圖)

+ 18

法官明白判刑對首被告造成沉重打擊 但指個人因素不是減刑理由

針對個別被告求情因素，鄭官引述首被告謝曉峰於科大成績優異，明白判刑會對他造成沉重打擊，前途受影響，亦會令其家人失望，惟他案發時有實質暴力行為，加上本案性質嚴重，個人因素不是減刑理由，考慮到他是家中經濟支柱等，酌情扣減至入獄4年7個月。

至於案發時尚未成年的次被告及第三被告，鄭官稱在衡量給予少年犯改過自身的機會、社會利益等情況後，判處二人入教導所。

鄭官續指，第五被告黃昱翔在中大修讀碩士課程，希望將來成為一名學者；第八被告范瑜表達真誠悔意，二人在審前覆核之前認罪，判監3年4個月。第七被告游茜茹從事測量行業，為家中經濟支柱，她在審前覆核之後認罪，判囚3年5個月。而在案件審訊中段改認罪的第四被告曾憲嘉，畢業於中大計算機械學，現已深感後悔，判入獄4年1個月。

案件編號：DCCC 237/2021