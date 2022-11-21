世界盃｜過百球迷商場觀賽　球迷讚氣氛佳　不怕騷擾家人

卡塔爾世界盃2022今晚（21日）香港時間9時迎來第二場賽事，由深受不少港人愛戴的英格蘭迎戰伊朗。比賽開始前，奧海城已有約百名球迷坐在大螢幕前等待比賽，當中不少人為英格蘭擁躉，部份人更身穿其球衣。比賽進入34分鐘，英格蘭球員比寧咸（Jude Bellingham）將足球一頂進網，全場球迷歡呼，有人吹起哨子，部份人舉起英格蘭旗海報。



鄧先生帶同女兒及妻子支持英格蘭，他笑言希望女兒日後會陪同踢球，「（帶女兒）嚟培養下，感受下呢種氛圍。」身穿占士麥迪臣（James Maddison）球衣的Jerry則表示，雖然支持英格蘭，但估計只能八強止步，「後防活力爭少少……麥佳亞（Harry Maguire）係其中一個主要因素。」另有退休人士笑言，擔心家中觀賽會騷擾家人，「細路要瞓覺，屋企人要瞓覺架嘛，自己喺度叫騷擾人就唔好啦。」



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英格蘭球迷穿球衣支持 料大約八強止步

今晚9時上演世界盃第二場賽事，由英格蘭對碰伊朗，過百名球迷於奧海城觀看賽事，當中部份人身穿英格蘭球衣。球賽開始時不少人歡呼，當英格蘭球員進入禁區時，亦傳內歡呼。

記者訪問的三名市民均支持英格蘭，Jerry身穿印上占士麥迪臣名字的英格蘭球衣，他認為商場觀賽較家裏觀看更有氣氛，由於支持英超球會李斯特城，故穿上麥迪臣球衣，即使他今場未能上陣，但亦希望支持。

問到英格蘭的實力，他認為大約八強止步，「後防活力爭少少……麥佳亞（Harry Maguire）係其中一個主要因素」，並指阿根廷、巴西實力更強。

Jerry身穿印上占士麥迪臣名字的英格蘭球衣觀賽。（黃偉倫攝）

鄧生帶同5歲女兒及妻子支持英格蘭，笑言希望女兒日後會陪同踢球，「（帶女兒）嚟培養下，感受下呢種氛圍」。他估計英格蘭今場可以三比零勝出。

鄧生（左一）帶同5歲女兒（中間）及妻子支持英格蘭。（盧翊銘攝）

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商場：商場人多有得叫

退休人士陳先生表示，商場觀賽更刺激，「人多有得叫，有得開心下嘛」。他又指，有時家中觀賽，擔心騷擾家人，「細路要瞓覺，屋企人要瞓覺架嘛，自己喺度叫騷擾人就唔好啦」。

退休人士陳先生表示，商場觀賽更刺激。（盧翊銘攝）

陳先生已支持英格蘭數十年，他表示希望至少可晉身四強，「唔使嘥咗咁多年士氣幫佢打氣」。問到過往多年有沒有失望，他笑言：「無嘅，波係圓架嘛」。

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