世界盃｜揭幕戰晚上酒吧區人流疏　台灣女遊客：蘭桂坊落幕了？

卡塔爾世界盃2022在本港時間周一（21日）凌晨零時開鑼，揭幕戰為主辦國卡塔爾對厄瓜多爾。周日晚上（20日）蘭桂坊人流稀疏，街上沒有世界盃裝飾，半數地舖酒吧無開業，或不播放體育賽事。有店員分析兩大原因：揭幕戰的兩支隊伍吸引力低，以及憂慮疫情轉差，不敢為播賽事而簽一年播放合約。



有酒客不清楚揭幕時間就在今晚，蘭桂坊今屆氣氛確實不如上屆，有疫苗通行證剛轉為藍碼的台灣女遊客看到寂靜的蘭桂坊感到失望，並反問「蘭桂坊是不是落幕了？」不過仍有球迷自攜紅酒及酒杯，即場坐在街上品嘗兼感受氣氛，準備觀着首場賽事。



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蘭桂坊半數酒店無開業 部份不直播賽事

四年一度的世界盃終於開鑼，但蘭桂坊晚上9時，街上氣氛仍然冷清，酒吧並無推出世界盃相關優惠，亦沒有擺放足球裝飾或國家旗幟，僅得寥寥數枱酒客。記者繞場一圈，發現近半地舖並無開業，至於如常營業的酒吧，亦無播放體育節目。

酒吧午夜12時關門：揭幕戰兩支隊伍缺吸引力

酒吧LUCKY TAI一名店員表示，過往世界盃蘭桂坊的氣氛熱烈，店內均掛滿旗幟以迎接開幕，感慨今屆的氣氛明顯不再。他認為揭幕戰的兩支隊伍吸引力低，缺少粉絲捧場，酒客稀少實屬正常，因此他工作的酒吧將在午夜12時關門，下個月亦未必延長營業時間，「你見對面酒吧有電視都冇客。」

酒吧LUCKY TAI店員表示，過往世界盃蘭桂坊的氣氛熱烈，店內均掛滿旗幟以迎接開幕，感慨今屆的氣氛明顯不再。（歐陽德浩攝）

該店員並透露，酒吧播放世界盃，須向取得轉播權的NOW申請長達一年的合約。惟近年疫情爆發後，營業時間不穩，酒吧負責人均不願冒險簽署合約，故蘭桂坊內不少酒吧並無播放賽事。

酒客不清楚世界盃當晚開幕

BACI為其中一間正播放足球賽事的酒吧，惟酒客仍然不多，其中何小姐更直言不清楚世界盃就在深夜開幕，更坦言不知道今屆主辦國為卡塔爾，「你(記者)唔講都唔記得。」但她相信周五或周六晚上，或熱門球隊對決的日子，蘭桂坊將會恢復熱鬧。

BACI為其中一間正播放足球賽事的酒吧，惟酒客仍然不多。（歐陽德浩攝）

球迷自攜紅酒及酒杯感受氣氛

惟酒吧外的行人路上，巴西隊粉絲的馮先生已準備甜話梅、紅酒及酒杯，坐下等待凌晨零時的揭幕戰。他表示，今屆氣氛確實不如上屆，笑指茶樓的人流更多。問到為何不在酒吧內觀看直播，他則說「一個人點入去呢？」

馮先生準備甜話梅、紅酒及酒杯，坐下等待午夜12時的揭幕戰。（歐陽德浩攝）

旅客感失望：蘭桂坊是不是落幕了？

經自由行從台灣來港旅遊的劉小姐，由於安心出行已轉為藍碼，因此專程與朋友到蘭桂坊感受氣氛。但她亦不清楚世界盃首場即將揭幕，並指蘭桂坊沒有想像中多人，坦言感到失望，並反問「蘭桂坊是不是落幕了？」她說，將考慮到九龍區的酒吧街，預計花費約100元喝酒。