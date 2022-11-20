世界盃｜港家庭居卡塔爾4年體驗地域差異　最難適應不是宗教文化

卡塔爾世界盃2022香港時間周一（21日）凌晨開鑼，在世界盃以前，相信不少港人對卡塔爾感到既神秘又陌生。有港人早在2017年一家四口舉家到卡塔爾首都多哈生活，蘇太形容當地為了世界盃，舉國歡迎外地遊客，例如鼓勵企業安排在家工作，學生亦停課逾一個月，歡迎市民登記加入Uber司機。



蘇太透露，他們抽到今屆世界盃八強賽事門票，按走線有機會現場欣賞到巴西隊賽事，但她最希望可以看到阿根廷球王美斯奪冠。



提到人在異鄉，語言、宗教、飲食等文化均大相逕庭，除了「一豬難求」、衣着受嚴格規定外，僅當地盛夏氣溫高達50度，蘇太稱適應已不容易：「試過喺條街行呢，好似燒着咁樣！」



蘇家自2017年開始，在卡塔爾暫居，直至疫情爆發後才回港生活，（盧翊銘攝）

丈夫受聘卡塔爾的航空公司 一家四口移居當地

卡塔爾首都多哈被滾滾黃沙包圍，長年乾燥無雨，盛夏溫度甚至可高達50度，如此氣候，相信對於與雨水相伴的港人實難以想像。目前與兩兒子在香港的蘇太稱，因丈夫2017年到卡塔爾的航空公司任職機械工程師，從此一家四口便開啟在當地的生活。

憶述曾因穿牛仔褲被拒進入丈夫公司

人生路不熟，尤其氣候、宗教及文化等大相逕庭，蘇太回想抵埗後第一年，坦言日子過得戰戰兢兢。例如氣候方面，多哈每逢夏天5月至9月，氣溫40多度為平常，沙塵暴亦偶有發生，因此市民平日出入需乘坐Uber或的士，點對點到達目的地，「我試過喺條街行呢，好似燒着咁樣！」

由於卡塔爾屬伊斯蘭教國家，衣着亦大受限制。雖然外地女性毋須包頭巾，但蘇太提到初到當地時，曾穿著女裝牛仔褲到丈夫公司，卻被拒絕進入。後來她才得知，當地規定女性須穿西褲或長裙，男性亦不可穿短褲進入政府場所及醫院。不過她指，或因世界盃舉行在即，暑假時已明顯有所放寬。

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全國僅一店售冰鮮豬肉及酒精飲品

卡塔爾世界盃期間也實施禁酒令，在飲食方面，與衣着同樣禁忌重重，更是「一豬難求」。例如我們常吃的豬肉煲湯、豉汁蒸排骨等，對於蘇家而言則成為「稀有料理」。蘇太表示，全國僅得一所店舖提供冰鮮豬肉及酒精飲品，外地人在購買前須事先申請，每個月方可獲得一定限額，僅足夠幾日食用。因此每逢回港，她必定購買蝦米、冬菇等食材以豐富菜色。

幼子稱難融入當地圈子：從來冇試過喺外國住係冇香港人

文化差異不僅於此，幼子恩湛表示，在齌戒月期間當地仍維持上課，外地學生為尊重宗教習俗，需躲在學校安排的特定課室進食。雖然英語為卡塔爾通用語，不過他坦言難以融入當地圈子，經過4年的生活才逐漸認識朋友：「從來冇試過喺外國住係冇香港人。」

長子曾加入當地外國人組成球會

至於長子恩承則遺傳父親熱愛足球的興趣，甚至加入當地由外國人組成的球會。他期望未來到英國大學修讀運動科學，學成歸來後加入港足乙組聯賽的球隊。他在受訪當日身穿西班牙國家隊的球衣，但他同時支持美斯，並期望「絕代雙驕」能在決賽中碰面。

暑假前往探望丈夫 驚覺全國歡騰迎接世界盃

新冠疫情爆發，航空業大受打擊，丈夫去年被公司遣散，只好舉家回港生活。隨着全球逐步復常，丈夫今年初重返工作崗位，先回卡塔爾。蘇太於今年暑假飛往卡塔爾探望，她說發現時隔一年，當地已舉國歡騰投入迎接世界盃，計劃舉行嘉年華會等節目，食肆亦已佈滿裝飾，氣氛相當濃厚。

相信不少港人對中東國家的印象為「土豪」，卡塔爾為舉行世界盃斥巨資大興土木，修建球場及地鐵等基建。蘇太表示，政府鼓勵世界盃期間企業安排員工在家工作，學生更毋須上學，地鐵及巴士更一律免費乘坐，並歡迎市民登記成為Uber司機接待遊客，「市民最好咩都唔好去，就係歡迎世界盃。」

抽到八強賽事門票 下月飛卡塔爾觀賽 最想美斯奪冠

蘇太透露抽到八強賽事的門票，準備12月飛往卡塔爾觀賞球賽。若以目前的分組線路圖推斷，該場次有機會可欣賞巴西隊的賽事。不過相比巴西隊，她更支持阿根廷球星美斯：「因為已經知佢踢埋今屆，會比較支持佢，希望睇到佢囉，只不過我抽唔到阿根廷。」

長子恩承因學業問題，將無法到卡塔爾欣賞球賽，他感到可惜，「係遺憾，不過算啦……都接受到。」

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蘇太籲年輕人可到中東國家見識︰係一個好好體驗

最後蘇太表示，卡塔爾並非蘇家將來發展的國家，因此去年回港後並無意再到當地定居。但她鼓勵青年人可趁年輕到非歐美國家見識，例如卡塔爾等中東國家仍在規劃發展中，大型基建陸續落成，建築業及服務業的職位短缺，現時在當地的10多名港人，大部份亦在建築或航空公司任職，「趁後生不妨一試，會係一個好好嘅體驗。」

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