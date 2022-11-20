世界盃｜商場免費睇64場　屯門市廣場有大電視　中環街市戶外觀戰

卡塔爾世界盃2022香港時間周一（21日）凌晨開鑼，64場賽事非全在免費電視播放，球迷除了付費收看或到酒吧睇波，香港多間商場宣布免費足本直播共64場賽事，當中屯門市廣場便提供全港最大的540吋4K電視、奧海城更設有兩部430吋大電視、如心廣場則邀請多名港足球員，包括名將山度士到場一同觀戰。



至於室外方面，中環街市亦在其露天廣場設有5米高大電視。。



信和集團三大商場均標榜播放全部64場賽事。(屯門市廣場Facebook圖片）

屯門市廣場早前的宣傳圖片。（屯門市廣場Facebook圖片）

屯門市廣場

．免費直播64場賽事。

．全港商場最大540吋4K大電視。

．指定場次特設「Beauty Me」專區，提供球隊應援美甲、彩繪、按摩服務及享用「急救護膚品」等。



奧海城

．免費直播64場賽事。

．商場地下中庭設430吋大電視，並鋪設逾3,000呎人造草氈。

．另一邊活動大堂亦設有全新430吋大電視，為市民播放英語旁述。



荃新天地

．在2期中庭免費直播64場賽事。

．於指定周末安排西甲足球學校教練，到現場教授足球技巧，僅限信和商場旗下「S+REWARDS」APP會員報名參加，可憑點數免費報名。



（如心廣場Facebook圖片）

荃灣如心廣場

．免費直播64場賽事。

．在1期中庭設230吋大電視直播賽事。

．特設足球主題裝置，包括「球員席」裝置及足球咕𠱸座位。

．設有「如心零食街」及足球主題的巨型3D立體錯視藝術打卡位。

．前港足代表陳偉豪、林嘉緯、盧均宜、名將山度士及歌手洪嘉豪，在其中3場賽事與觀眾互動，包括11月21日小組賽、12月9日八強賽、12月18日決賽。



如心廣場在世界盃賽事期間設有「如心足球狂熱派對 」。(如心廣場Facebook圖片）

沙田好運中心

．足本免費直播64場精彩賽事



沙田好運中心最近完成首階段翻新工程。（資料圖片）

中環街市

．免費直播64場賽事。

．地下露天廣場OASIS設世界盃觀戰專區，包括5米高戶外大電視。

．其他樓層亦設有LED高清電視直播賽事。

．卡塔爾國駐華大使館展出8件比賽場館模型。

．卡塔爾航空展出1:50波音777飛機模型。

．商戶提供一系列限定美食優惠，指定VISA信用卡可享高達18%回贈。



中環街市地下露天廣場OASIS。（中環街市提供）

觀塘apm

．直播19場免費播映賽事

．兩部5米及7米闊的大電視播放

．3,000平方呎巨型未來足球場館直擊精彩賽事

．足球狂歡派對 足球女郎展示獨門打氣招數



觀塘apm兩部5米及7米闊的大電視播放熱門足球賽事。(觀塘apm提供圖片)

黃埔天地

．在時尚坊MTR層直播多場精選賽事。

