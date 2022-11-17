港鐵出軌甩門｜專家料裝置或整個脫落　連環遇最差情況致列車碰撞

港鐵荃灣線油麻地站周日（13日）發生列車出軌甩門嚴重意外，港鐵昨（16日）提交初步調查報告，指相信是列車入月台前，隧道旁的金屬護欄裝置移位並與列車碰撞引致，又承認疏散時廣播內容欠清晰，有約150名乘客推開車尾緊急出口斜道，經路軌行至旺角站，期間曾見到觀塘線的「對頭車」。



香港鐵路運輸專業人員協會主席張年生表示，軌旁裝置一般距離列車有幾十厘米，是足夠讓一個人通過的距離，預計最差情況下裝置都不會觸碰到列車，相信並非「少少郁」，或是整件物件跌落才可能發生。

曾於港鐵任職的立法會議員張欣宇則指，乘客行入路軌十分危險，「無出事算好彩」，認為緊急斜道應加裝備用警報系統，亦應在不同路線的交匯處加裝有傳感功能的閉路電視，即時發出警報。



▼11月13日，港鐵列車油麻地站出軌，四道車門甩脫▼



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張年生今早（17日）在電台節目表示，一般軌旁裝置距列車車身會有數十厘米，形容是「幾遠」、且足夠讓人通過的距離，因要預留車身擺動幅度，亦預料最差情況下該些裝置都不會觸碰到車身，「相信非少少郁咗，可能成件嘢跌落，或郁咗好大先會發生。」

金屬護欄作用如欄杆 整個鬆脫後一直遇震動至列車經過

他又說，據港鐵圖片顯示，該金屬護欄是裝在隧道中，主要作用是令進入維修的工作人員不會誤入路軌，如路邊欄杆作用相似，是固定裝置，裝好後不會再移動，故不需要頻密檢查。他認為可能涉安裝問題、金屬老化導致的生鏽斷裂或維修時有人移動過引起，裝置鬆脫後或未即時有意外，一直震動直至涉事列車經過。

▼11月16日 港鐵公布列車出軌初步調查報告▼



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乘客行路軌危險「無出事係好彩」 促設備用警報系統

立法會議員張欣宇在另一電台節目認為，乘客行入路軌非常危險，「無出事係好彩」，事件亦反映列車設計有漏洞，因緊急斜道只靠車上單一緊急系統警報，「壞咗就冇人知」，認為需設備用警報系統，當主要系統受損，仍可馬上通知控制中心。

他又指出，路線之間的交匯處因較高風險，建議可在該處加裝有傳感功能的閉路電視，當系統發現路軌有人闖入或有物件異樣時，可即時傳送畫面予控制中心，並發出警報。他強調，意外發生時，駕駛室門是最先飛脫，即車長實際是有最大生命危險，故在混亂情況下，廣播或未必清晰。

▼11月13日 港鐵出軌列車乘客驚險行路軌▼



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議員建議檢討懲罰機制「罰有用都可以做」

立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌則稱，港鐵應要預料到意外發生後會有乘客誤闖路軌，認為港鐵需要檢討做法，立法會會在下月2日的鐵路小組會議中討論今次意外。至於懲罰機制方面，陳稱現時政府正與港鐵檢討可加可減機制，相信是合適時間討論，會視乎港鐵是否有每年增加開支在維修及保養方面，「有按年增加，罰佢唔公道，但如果罰可以鼓勵佢（改善）、罰有用都可以做。」