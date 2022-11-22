涉爬渠逃出理大案 鄭錦滿被加控暴動罪 案押後下月作結案陳詞
撰文：郭顥添
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熱血公民前成員鄭錦滿等多人涉爬水渠逃離理大案續審，控方上周傳召證人完畢後，突要求加控鄭暴動罪，辯方曾提出反對，但暫委法官鄭念慈批准控方申請，但不許控方再就此罪呈上新證據。鄭官又裁定眾被告表證成立，眾人表示將不作自辯，鄭官把案押後至12月16日作結案陳詞，並暫定明年1月14日裁決。
5名不認罪被告：何志豪（28歲，裝修工人）、鄭錦滿（32歲，前立法會議員助理）、陳啟賢（33歲，民政事務總署行政主任）、馮思睿（30歲，舞台燈光工人）、林泳汶（31歲，廣告導演），同被於2019年11月20日，在香港連同其他人意圖妨礙司法公正，即妨礙香港警務處將會作出逮捕的作為。
新增控罪指鄭錦滿於2019年11月17日，在理大連同他人參與暴動，鄭否認有關罪名。
案件編號：DCCC 314,363/2021
2019年11月20日，疑有人從下水道逃出理大。(詳看下圖)
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