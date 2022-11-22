加價潮｜巴士公司申請加價　運輸及物流局：加幅約一至兩成

兩間電力公司今日（22日）公布明年大幅加電費，運輸及物流局表示，各專營巴士公司面對營運成本上升，已於今年上半年開始陸續向政府提交加價申請，加幅大約一至兩成，當按照既定程序審批有關申請。



新巴城巴表示，單計燃油價格已在年內大幅增加約10%，相信現時有需要檢視目前的公共交通車費水平，以確保專營巴士業的財政可持續性。九巴及龍運分別於2022年中及年初向政府申請調整票價，目前正等候政府回覆。據了解，九巴和龍運的申請加幅少於一成。



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運輸及物流局表示，各專營巴士公司面對營運成本上升，例如等，再加上疫情早前對乘客量的影響，於今年上半年開始陸續向政府提交加價申請，申請的加幅大約一至兩成。

運輸及物流局及運輸署正按照既定程序審批有關申請，過程中會適時諮詢立法會交通事務委員會和交通諮詢委員會，再提交行政會議考慮。根據現行的專營巴士票價調整安排，政府在評估票價調整時，亦須考慮一籃子因素。

各專營巴士公司面對營運成本上升，再加上疫情早前對乘客量的影響，於今年上半年開始陸續向政府提交加價申請，申請的加幅大約一至兩成。（資料圖片）

運輸及物流局表示，政府已經豁免專營巴士使用政府隧道的收費。每間專營巴士公司須把所節省的隧道費開支存入其專用的基金賬目，即「專營巴士豁免隧道費基金」。當專營巴士公司申請加價而行政長官會同行政會議認為有足夠理據上調車費時，可先利用基金的結餘抵銷加幅，藉此降低乘客所需承擔的車費加幅。

此外，為減輕市民的公共交通費用負擔，政府早前已將公共交通費用補貼計劃下的臨時特別措施再次延長六個月至明年4月30日，為市民每月超出200元的公共交通開支提供三分之一的補貼，以每月500元為上限，估計每月會有約300萬名市民受惠。

新巴城巴相信現時有需要檢視目前的公共交通車費水平，以確保專營巴士業的財政可持續性。（資料圖片）

新巴城巴：燃油價格年內已增約10%

新巴城巴亦表示，由於多項物價指數上升令營運成本受壓，單計燃油價格已在年內大幅增加約10%；經歷三年凍薪後，公司亦為同事加薪4.5%，以協助同事應付通脹及報答他們在疫情下持續的貢獻及卓越的服務水平。新巴城巴相信現時有需要檢視目前的公共交通車費水平，以確保專營巴士業的財政可持續性。

九巴及龍運：正面對相當艱難營運環境

九巴及龍運表示，已分別於今年中及年初向政府申請調整票價，目前正等候政府回覆，期望政府能盡快審批，以增加資源來應付持續上升的營運成本。九巴稱過去疫情持續，載客量下跌，而以機場服務為主的龍運更錄得非常顯著的跌幅，加上油價持續高企，人力資源成本上漲，九巴及龍運正面對相當艱難的營運環境。