加電費｜豈止家用電費上升　食肆、健身室、電動車充電有加價壓力

全球能源緊張致港燈及中電今日（22日）公佈2023年電費，不僅使普通市民電費賬單金額上升，亦會增加各行業成本，市民從而面臨飲食、出行及健身等各方面消費壓力。叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，餐廳需負擔基礎電價及燃料附加費，今年燃料附加費本就上升四成左右，基礎電價再上升無疑給食肆增加負擔，料大部份食肆都會小幅加價。



在尖沙咀經營中小型健身室的林先生表示，目前加幅尚可接受，應不會將成本轉嫁給消費者。香港汽車工業學會會長李耀培則指，兩電加電費或影響私家車主更換電動車意欲，因本港少有私家充電樁，而充電設施的停車場由企業運營，電力費用上升會導致泊車費用增加，變相阻撓新能源汽車普及。



▼港燈及中電11月22日公布2023年電費▼



叙福樓集團主席及行政總裁黃傑龍表示，餐廳需負擔基礎電價及燃料附加費，今年燃料附加費本就上升四成左右，基礎電價再上升無疑給食肆增加負擔，料大部分食肆都會小幅加價。（資料圖片）

黃傑龍：電費佔成本1%至2%

黃傑龍指，電費是餐飲業無可避免的開支，但相較於食材、人工與租金三大開支龍頭，電費等雜費所佔比例小，大約每年佔1%，用電多的大酒樓也不足2%。電費增加給食肆運營造成的壓力不如人力、租金成本大。

黃傑龍續指，今年全球能源升幅高，燃料附加費已升四成，形容「好驚人」，若基礎電價再上升實會增加食肆運營成本，且「樣樣都加就好重」，認為大部份食肆都無可避免，但猶豫香港近年經濟負增長，考慮到消費者承受能力，食肆或會克制加幅。

健身室：冷氣無辦法慳 不會立即加價

健身室負責人林先生表示，現時電費為運營成本一成，加電費必會加重運營負擔，「有啲位無辦法慳」，尤其是冷氣。但林先生表示，不會一加電費就即刻加會員費用，若公司能承受，就盡量不轉嫁給消費者。

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，電費增加勢必會對小型健身中心及24小時營業的健身房造成衝擊。（資料圖片/梁鵬威攝）

亞洲運動及體適能專業學院運動公關邱益忠表示，加電費勢必會對小型健身中心及24小時營業的健身房造成衝擊。全港現時有1,200間健身房，當中八成為小型健身房，120間為24小時營業。健身房營業期間，冷氣、燈等開啟都會時刻消耗電能，電費增加導致健身中心利潤空間收窄、運營成本上升。他指雖然不會即刻增加收費，但年末見到電費賬單，計算到成本較高，定會考慮調高入場費用，「呢啲成本由消費者承擔都係無可避免嘅」。

李耀培認為，香港車主換電動車誘因之一便是電動車充電成本低過燃油，但倘若電費一路增加，電動車與燃油車成本接近，車主換車意欲將會減低。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

汽車工業學會：電費若持續上升將削用電動車意欲

為減少碳排放、達至碳中和，港府早前提出電動私家車「一換一」計劃，鼓勵私家車主將燃油汽車更換為充電的新能源汽車。汽車工業學會會長李耀培認為，車主換電動車誘因之一便是電動車充電成本低過燃油，但倘若電費一路增加，若電動車與燃油車成本接近，車主換車意欲將會減低。

李耀培續指，燃油車每月燃料成本約為四五千，而電動車每月僅600元。然而香港較少住所提供私家充電樁，電動車車主通常使用停車場等地的公共充電樁。李耀培估計，停車場難免將上升的電力成本轉嫁給消費者，雖難預測加幅，但屆時車主泊車及充電成本增加，或影響換車意欲。

李耀培舉例，國外根據用電規律，設置夜晚平價充電時段，建議香港也可效仿。李耀培建議，燃油缺少監管，因此價格飄忽，政府應對汽車充電適當監管，防止電動車面臨同樣問題。

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