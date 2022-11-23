反社會人格病史的無業漢　斬住客頭部至見骨　判無限期醫院令

有反社會人格病史的無業漢，住院舍嫌太嘈，獲安排搬到一個單位居住，他聲稱遭單位內一名六旬住客誣陷偷煙，便趁對方睡覺時，拿菜劈其六旬翁頭部2至3下，令對方頭部留下兩處深至見骨刀傷、頭顱骨骨折。無業漢早前承認企圖謀殺，今（23日）於高等法院判刑，法官黃崇厚指，被告案發時受精神病影響，他過往已有多個案底，大半生住在青山，接納他無預謀下犯案，但鑑於醫生評估其重犯機會高，平衡被告自身和公眾的利益後，判被告無限期醫院令。



被告周偉雄（47歲，無業）被控於2021年5月16日，在粉嶺聯安街45至53號寶昌大廈某室，企圖謀殺石明（65歲）。

被告周偉雄斬傷六旬住客頭部，認企圖謀殺，判無限期醫院令。（資料圖片）

患偏執型精神分裂 大部份時間住青山

黃官指，被告自14歲起開始接受精神科治療，後被診斷患偏執型精神分裂及反社會人格，出現妄想及幻覺。他過往有刑恐、襲擊等5次定罪紀錄，曾被判入教導所及醫院令，最後一次犯案則是在2020年，因傷人罪被判囚8個月。另他19至39歲期間，大部份時間都住在青山醫院，時常出現暴力行為。

或受精神分裂影響而稱被誣陷

黃官引述辯方稱，被告案發時聽到有人說他偷煙，以為事主誣陷他，故萌起斬死對方的念頭，不能排除他是受其精神分裂影響，損害了其心理罪責。

接納被告並無預謀

黃官認為，被告當日趁事主睡覺時用菜刀斬他或會致命，事主受到實際傷害，幸得適時治療，才沒有受到性命威脅。考慮到被告過往一直接受精神科治療，黃官接納他非有預謀犯案，而法庭早前為索取的2份精神科報告確認，被告有精神病問題，重犯相類罪行的機會高，建議判處醫院令。

保護公眾免受潛在風險

考慮所有情況後，黃官認為有鑑於被告長期精神病史及重犯機會，醫院令可讓被告在安全的環境下接受適當治療，同時能夠保護公眾免受潛在風險，最終判處無期醫院令。

案件編號：HCCC129/2022