無業漢稱被住客誣陷偷煙　趁對方熟睡刀劈其頭至見骨　認企圖謀殺

原本居於殘疾院舍的無業漢，不滿院舍太嘈，獲安排到粉嶺一個單位居住，惟他稱單位內一名同住的六旬漢誣陷他偷煙，因而萌起殺心，趁對方睡覺時拿菜劈其頭部2至3下，六旬漢即血流如注，頭部留下兩處深至見骨的刀傷、頭顱骨骨折。無業漢今（9日）於高等法院承認一項企圖謀殺罪，法官黃崇厚將案件押後至11月23日判刑，期間為被告索取兩分精神科報告，以予法庭決定是否適合判處住院令。



被告周偉雄（46歲，無業）被控於2021年5月16日，在粉嶺聯安街45至53號寶昌大廈某室，企圖謀殺石明（65歲）。

被告周偉雄在高等法院承認企圖謀殺，法官先炧索取精神科報告。（資料圖片）

被安排到留宿單位時遇上事主

案情指，被告曾在社會福利署轄下的殘疾人士院舍「慈欣之家」居住，但事發前3日向負責人表示，覺得院舍太嘈，感覺不適，負責人於是安排他搬到案發單位居住，該單位原已有一名林姓男子居住。事主亦曾在「慈欣之家」居住，但其後成為無家者，案發前一日獲「慈欣之家」負責人安排暫時留宿案發單位。

事主被斬至頭顱骨骨折

案發當日下午2時半，事主在單位內睡覺，被告突然從廚房拿出菜刀斬事主的頭部2至3下，事主感到痛楚後醒來。被告繼而逃去，並在街上的電話亭致電警方，承認曾經揮刀斬人。事主負傷離開單位，在街上碰見林後報警。事主清醒送院，醫療報告顯示他左前額有兩處深至見骨的橫向刀傷，傷口約4乘2厘米大小，頭顱骨骨折，需要縫16針及留院5日。

被告認曾4次想殺事主

警方調查後拘捕被告，他在警誡下承認不下4次想殺死事主，因為曾遭對方誣陷指他偷了事主的煙。被告見林離開單位後，便拿菜刀劈向事主頭部3次，之後離開單位報警。

案件編號：HCCC129/2022