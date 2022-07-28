失智漢60刀斬死鄰居　無法理解聆訊不宜答辯　控方證有殺人押後判

黃大仙竹園南邨兩年前發生命案，一名中年無業漢涉斬鄰居逾60刀，把對方殺死，被控謀殺罪。然而有精神科醫生指，被告患有嚴重失智症，腦部不能正常運作，不能理解聆訊，也無法給律師指示。陪審員最後裁定被告不適合答辯，但控方仍須就被告是否曾作出案中行為舉證。庭上透露被告與鄰居相識多年，但覺鄰居說其壞話令他失業。當日鄰居來借錢時，他失控下把鄰居斬死。陪審團今（28日）退庭商議，一致裁定被告有做出控罪所指行為，即殺死鄰居葉喜成。法官把判刑押後至9月2日，待索取被告的精神科報告。



被告陳鴻芬，56歲，被控於2020年6月9日謀殺葉喜成(53歲)，他曾任清潔工人，案發時無業。控方指被告有搶劫、意圖傷人等案底。

被告陳鴻芬原被控謀殺罪，因患有嚴重失智症，早前已被裁定不適合答辯。(資料圖片)

患嚴重失智症不理解聆訊

法庭曾就被告是否適合答辯作討論，辯方傳召的精神科專家雷聲響指，被告患嚴重失智症，腦部不能正常運作。他現已不能理解法庭聆訊，無法指示律師。

警員告知殺了人想認罪

此外，雷早前會見被告，被告記得葉當日前來借錢，但不記得之後發生的事。他打算認罪，因警員告知他殺了人，而警員說法應屬實。陪審團裁定被告不適合答辯和受審，控方再舉證，以決定被告做出涉案行為。

認為被葉說了壞話而失去工作

被告在與警方的錄影會面提到，他稱認識葉30多年，葉住在其斜對面。葉約5年前失業的，平日喜歡賭馬，差不多每個月都向被告借幾百元至一千元。此外，因葉的壞話，令被告於半年前失去工作。

認曾瘋狂地斬

葉於案發日下午到被告住所借錢，又澄清沒有「篤背脊」，兩人發生口角。被告稱他「怒火嚟左」，失控下持刀插葉的背，並稱「初初一下，後面開始瘋狂」。他估計在單位內插了30多刀，葉之後離開單位，被告在走廊繼續插葉的頭、眼等位置約70刀。有鄰居曾著出言阻止，被告則叫對方勿多管閒事，謂：「你放心，我喺有分寸，冤有頭債有主」。他之後從葉的腰包中取出香煙，並點燃香煙等候警員到場。

案件編號：HCCC11/2022