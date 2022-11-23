丘成桐獎（亞洲）港隊數學科包辦金銀獎　新加坡奪12獎成大贏家

第四屆「丘成桐中學科學獎（亞洲）」結果出爐，新加坡參賽隊伍成為大贏家，在25個獎項中獲得 12 個獎項，包括生物科金獎、電腦科學科的金及銀獎，以及物理科、經濟及金融建模科的銀獎等。贏得 7 個獎項的香港參賽隊伍則在數學科包辦了金及銀獎，同時奪得生物科、化學科和經濟及金融建模科的銀獎等。所有金、銀獎的出線隊伍會在下月參加在北京舉行的總決賽，與中國內地及美洲的隊伍終極「拗手瓜」。



今屆「丘成桐中學科學獎（亞洲）」有逾 300 支來自香港、新加坡、印度及澳洲等不同亞洲地區的學生隊伍參加，經過多輪專業評選包括口頭答辯環節後，香港參賽隊伍在數學科成績驕人，浸信會呂明才中學的張博旻及陳曉朗同學以「互質倒數級數的收斂和界限」題目奪金；來自香港培正中學的高兆廷、黃延彰及容心玥則以「變量分離多項式的研究」，與印度參賽隊伍雙雙取得銀獎。新加坡參賽隊伍則取得優異獎。

丘成桐中學科學獎（亞洲）由香港科學院、清華大學丘成桐數學科學中心及香港中文大學數學科學研究所聯合舉辦。身兼獎項地區總監兼香港科學院創院院士的黃乃正教授恭賀所有得獎隊伍，他相信比賽能夠激發學生對科學研究的興趣，有助他們探索科學的遼闊領域、踏上科研之路。

丘成桐中學科學獎（亞洲）本周六的線上科學講座將開放公眾參與。

在數學科奪金的張博旻及陳曉朗今個星期六（11 月 26 日）會於丘成桐中學科學獎（亞洲）旗艦活動---「掌握機緣的智慧」線上科學講座中分享參賽經驗；創新科技及工業局局長孫東教授會為講座致辭，香港中文大學醫學院副院長盧煜明教授及香港大學數學系講座教授莫毅明教授亦會各自分享，如何將生活中的偶然發現轉化為科研的助力。

講座免費供市民參與，詳情可瀏覽：The Hong Kong Academy of Sciences 香港科學院