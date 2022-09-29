中大盧煜明憑無創產前診斷奪美國拉斯克獎　勉勵港青把握黃金機遇

有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明教授，今（29日）獲頒有超過75年歷史兼被譽為「美國最高榮譽生物醫學科學獎」的「拉斯克獎—臨床醫學研究」（Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award)），以表揚其憑藉血漿DNA診斷技術，開創「無創產前診斷」，為第五名獲獎的華人。

盧煜明獲獎後表示，十分榮幸獲得此重要殊榮，非常感謝科研路上的恩師及研究隊伍，又鼓勵對生物醫學有興趣的年輕人把握當下創科發展的黃金機遇。



有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長盧煜明教授，今（29日）獲頒有超過75年歷史兼被譽為「美國最高榮譽生物醫學科學獎」的「拉斯克獎—臨床醫學研究」（Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award)）。（資料圖片／張浩維）

盧煜明被譽無創產前檢查之父 拉斯克獎屬美國最高榮譽生物醫學科學獎

本港再有學者揚威海外，盧煜明今日獲頒有超過75年歷史兼被譽為「美國最高榮譽生物醫學科學獎」的「拉斯克獎—臨床醫學研究」（Lasker~DeBakey Clinical Medical Research Award)），以表揚其憑藉血漿DNA診斷技術，並研發了唐氏綜合症的無創檢測方法，開創以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」。

「無創產前診斷」讓孕婦毋須接受增流產風險入侵性檢測

從科研層面應用至臨床診斷，「無創性產前診斷技術」現時已被全球60個國家廣泛採用。全球每800名新生兒中就有1名患上唐氏綜合症，此項技術讓每年數以百萬計孕婦免於接受增加流產風險的羊膜穿刺及絨毛活檢等入侵性檢測，為分子診斷學的發展奠下重要基石。

盧煜明領導的跨學科研究團最近更成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，以非入侵性找出癌症基因組中多種類型的改變，並成功研發出一種能偵測數十種癌症的血液測試，並和美國一家生物科技公司合作推出作臨床應用。

長盧煜明教授表示，十分榮幸並對拉斯克基金會表示衷心感激。他亦非常感謝科研路上每位曾給予啟發、指導和機會的恩師，也要感謝自己的研究隊伍在過去25年來與自己並肩努力。（中大醫學院提）

成第五位奪此殊榮華人 盧煜明：能將抽象轉化現實是作為科學家的福氣

對於獲頒此全球榮譽，盧煜明教授表示，十分榮幸並對拉斯克基金會表示衷心感激。他亦非常感謝科研路上每位曾給予啟發、指導和機會的恩師，也要感謝自己的研究隊伍在過去25年來與自己並肩努力：「透過無創檢測技術將產前檢測變得更安全和精確，幫助了全球的孕婦。」他又指，可以將抽象的概念轉化為現實，亦可如旅行家般在未有前人「踏足」的領域探索，「是作為科學家的福氣。」

香港正投放前所未有資源發展生物醫學 冀年青人把握當下創科發展機遇

他認為，現時香港正投放了前所未有的資源來發展生物醫學，加上本港擁有人類史上最好的技術，例如人類的DNA圖譜，及一些很先進的排序儀器，故鼓勵對生物醫學有興趣的年輕人，應把握當下創科發展的黃金機遇，透過科研成果改變和造福世界。

「拉斯克獎」是全球最享負盛名的生物醫學研究獎之一，至今有95 位「拉斯克獎」得主獲頒諾貝爾獎，比例佔25%，單是過去四年諾貝爾得獎者中就有七位科學家曾獲「拉斯克獎」。

「拉斯克獎」成立75年多以來，盧煜明是第五名獲獎的華人。之前的華人得獎者分別是1962年獲獎的李卓皓教授、1972年的李敏求教授、1991年的「基因診斷之父」簡悅威教授及2011年的屠呦呦教授。其中，盧煜明更是繼2015年諾貝爾生理學或醫學獎得主屠呦呦教授以外，唯一以中國為研究基地的「拉斯克獎」得獎者。