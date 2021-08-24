中大盧煜明獲「皇家獎章」成首名華人得獎　冀吸引年輕人參與科研

英國皇家學會今天公布今年「皇家獎章」得主。中文大學醫學院盧煜明教授成為生物學科「皇家獎章」得主，是該獎項成立近200年以來首名華人得獎者。他研究藉血漿DNA診斷技術、開創「無創產前診斷」方法，以及早診斷唐氏綜合症和多種遺傳病，在醫學上獲得革命性成就，並為其他類型的液體活檢奠下重要基石。

盧煜明期望藉今次獲獎，能鼓勵及吸引更多年輕人體會到科學的樂趣和意義，指科學的未來取決於能否吸引下一代最優秀的人才進入科學領域探索，尋找下一個科學突破。



盧煜明現為中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長， 有「無創產前檢測之父」之稱。（資料圖片）

盧煜明現為中大醫學院副院長（研究）、化學病理學系系主任及李嘉誠健康科學研究所所長， 有「無創產前檢測之父」之稱。他於1997年加入中大，同年發表孕婦的血漿內存有高濃度的胎兒DNA。盧煜明及其團隊後來研發了唐氏綜合症的無創檢測方法，成功將以DNA分析為本的「無創性產前診斷技術」，從科學研究層面應用至臨床診斷，現時已被全球數十個國家廣泛採用，每年數以百萬計孕婦受惠。此外，盧煜明的團隊透過大型平行測序技術及創新的生物信息科技，分析母體血漿中的微量 DNA，成功破解了胎兒的全基因組圖譜，從而可及早預測多種遺傳病。

在器官移植方面，盧煜明證明了移植器官的DNA存在於接受器官者的血漿中，後來成為器官移植後監測排斥反應的新方法。近年盧煜明領導的跨學科科研究團隊成功將DNA測序技術應用至癌症檢測，能非入侵性地找出癌症基因組中多種類型的改變。最近盧煜明的科研團隊成功地研發出一種能偵測數十種癌症的血液測試，並和美國一家生物科技公司合作推出作臨床應用。

盧煜明希望這個獎項能吸引更多年輕人體會到科學的樂趣和意義。（中大提供）

對於成為首位生物學科「皇家獎章」華人得獎者，盧煜明表示，在無創產前診斷及液體活檢的研究工作得到英國皇家學會的認同，感到非常鼓舞和榮幸。他又稱，研發「無創性產前診斷技術」不單是個人工作，更是整個團隊的成就。他感謝在科研路上一直給予啟發、支持及陪伴的家人、導師、同事、學生和朋友。

盧煜明希望這個獎項能吸引更多年輕人體會到科學的樂趣和意義，指科學的未來取決於能否吸引下一代最優秀的人才進入科學領域探索，尋找下一個科學突破。