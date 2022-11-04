「無創產檢之父」盧煜明力數創科北上三大限制　孫東：兩地正協商

特首李家超多次提及「無創科，無未來」，首份《施政報告》提出的多項創科政策，更奠定往後香港發展以創科行先的決心。不過，有「無創產前檢查之父」之稱的中大醫學院副院長（研究）盧煜明，今日（4日）出席一個論壇時，向創新科技及工業局局長孫東大呻在港發展生物科技難推至內地，更大數三大限制：未有DNA樣本及數據過河措施、港人在內地無法開辦基因測試等高薪行業公司、在港的專利不能自動在大灣區註冊等，「係香港做得好、係外國都做得好，但發覺想推入內地市場仲係有問題。」



孫東則回應指，正與內地協商在科技產業上互聯互通，包括亦正在商討數據過河等事宜，強調數據過河對科技發展及兩地民生十分重要。



盧煜明：教授由申專利當交卷變多欲創業

盧煜明今出席灼見明家周年論壇，並與局長孫東一同討論香港創科問題。盧發言時提到，自1997年返港發展，眼見近年見香港對科技投入快速增長，由當每可能每項目幾十萬到現時甚至有幾億元，資源亦是前所未有地多，科研人員對創業看法積極，「以前啲教授當申請專利係交卷，有都會licensing（授權）出去，好少自己開公司，但依家唔同，依家好多人想開。」

推廣無創產檢至內地遇阻

私人公司DNA樣本數據過河不可能

盧又提到，25年來一直研究無創產前檢查，即只要抽血孕婦血液，可診斷嬰兒是否有遺傳病等問題。不過，他指當想推廣技術至內地時，卻發現存在問題。他更數出三大限制，首先是DNA樣本及數據過河困難，尤其不是大學機構，若只是做生意的私人公司，數據過河幾乎不可能。

香港中文大學醫學院副院長（研究）盧煜明有「無創產前檢查之父」之稱。（資料圖片／張浩維攝）

港人不可在內地開基因測試公司

港獲專利不可自動在灣區註冊

他稱第二點限制是不可在內地開設基因測試公司，因當地規定，非內地居民不可在某些高薪行業開設公司，除非用一些十分複雜、採VIE（可變利益實體）架構模式等，他認為本港科技前途不可有該等灰色地帶。

至於第三點則是港獲得的專利，不可自動在大灣區註冊。他更表示：「係香港做得好、係外國都做得好，但發覺想推入內地市場仲係有問題。」

希望政府可幫助解決問題，等香港發明啲好嘢可以推至全國應用。 中大醫學院副院長（研究）盧煜明

孫東：正與內地協商互聯互通、數據過河等

與其同席的孫東即場回應，指正與內地協商，並稱融入國家發展大局有幾個舉措，其中一項便是科技要互聯互通，包括人流、物流及資金流等要互通。至於數據過河方面，孫東亦稱正與內地商討，強調是對兩地科技發展及民生十分重要。他又說，下一步會研究如何與內地省市合作，包括辦好大灣區及河套區等等。

城大楊夢甦：科技相關專業人才在港無法學以致用

城大副校長楊夢甦則表示，大學管理制度、教資會政策並不鼓勵、甚至限制教授及科研人員，將其研究成果進一步轉發成產品及服務，為香港或世界帶來實質貢獻；另一方面香港雖然有逾一半的博士及碩士均是科技相關專業，但香港環境無法讓他們學以致用，因此城大自資5億元推出HK Tech 300助創業，促政府應幫助香港科研產業化，及予年輕人實踐機會。

啟明創投主管合夥人梁穎宇則表示，留意到香港在引入新藥時存在限制，必須在指定七個國家中的兩個國家同意引入，香港才會開綠燈，因而不少人想要新藥，會轉到中國內地。她舉例指，近期吸入式疫苗已在中國推出，反應不俗，惟香港則稱希望引入，但必須確保外國國家亦認為安全，「咁樣好defeat the purpose（有違原意）」，認為衞生署應簡化審批程序。