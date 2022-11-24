屯門行人天橋增建「組裝合成」升降機　較傳統快逾月　減建築風險

政府近年積極推動「人人暢通道行計劃」，為全港行人天橋加建無障礙通道設施，位於屯門麒麟崗公園對出的行人天橋，在今年4月增建升降機方便居民出入。看似平平無奇的升降機，背後原來大有來頭。



來自德國的蒂升電梯公司接受《香港01》專訪時提到，首度在港引入「組裝合成」升降機，部件先在內地預製再運到本港安裝，整項工程需時大約20至30日，較傳統於地盤「由零造起」快超過一個月，當中建造成本亦相若，大部份工序「橫向」組裝，避免高空工作風險。公司強調，新技術適用於所有室外建築物，包括「簡約公屋」，相信可以配合政府「提速、提效」。



屯門麒麟崗公園對出的行人天橋升降機，採用「組裝合成」法建造。（蒂升電梯香港有限公司提供）

屯門麒麟崗公園對出行人天橋早前增建升降機，德國品牌蒂升電梯香港有限公司在建築工程上，首度引入「組裝合成」電梯MiLift ®。

「橫向」組裝升降機避免高空工作

工程分兩部份，首先在廣東省工場生產主要部件，例如導軌支架、機廂、導軌等，之後由7至8名工人將組件「橫向」安裝，避免了高空工作風險；在完成組裝後，再運到本港工地，吊起安裝在預留位置，經調試及機電署驗收後，便可投入運作，以確保安全。

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成本與傳統相若 料可應用「簡約公屋」

蒂升電梯技術支援總監鄭國威表示，以傳統方式興建升降機，一般需時約60日，採用「組裝合成」由生產組裝，到完成調試僅需時約20至30日，縮減大約五至六成時間，而預裝升降機由運達香港工地起計，至完成垂直安裝也只需兩小時。

他又指，「組裝合成」升降機一般適用於行人天橋，以及室內室外建築物，但具有個性化建築特色，如香港太空館圓頂設計就未必適合；「組裝合成」亦可配合建築物層數，安裝多層模組，不設高度限制；模組亦可以拆卸移位、重複使用，符合環保原則，相信「組裝合成」是未來建築業趨勢，亦可配合政府擬建的「簡約公屋」。