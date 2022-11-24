何永賢專訪｜公屋招標要求「提速」　「叉燒炒蛋」喻考承建商物流

今屆政府提出興建公屋要「提速、提效、提量」，房屋局局長何永賢曾在電視節目稱，為進一步提速，或考慮在投標上增加興建速度的要求，愈快落成愈容易中標。何永賢接受訪問時表明，當局真正想考驗承建商的是其「logistic planning（物流規劃）」，並借媽媽煮「叉燒炒蛋」解釋，有經驗、有好的流程，完成的速度會較其他人快。



她續指，承建商也要提交資料，講解其速度，「如果佢話俾你知2分鐘炒咗隻蛋，你就會question佢。」若涉誇大，承建商也有機會在其他項目被扣分。



▼11月22日 房屋局局長何永賢受訪談簡約公屋▼



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何永賢：想考個承建商嘅所謂快 就係個logistics

房屋局局長何永賢指，未來在設計及建造合約上，會鼓勵多些地盤以創新的想法推進工程，但同時要平衡地盤安全及成品質素。

她續借媽媽煮叉燒炒蛋解釋：「譬如阿媽整呢個叉燒炒蛋，你就論論盡盡，切洋蔥先嚟切叉燒，又發蛋，捩咁𠾍，搞好耐，先至搞到個叉燒炒蛋，都好食嘅。但係媽媽有經驗，就知道，蔥就切晒先，最尾先發個蛋，跟住就開個鑊，熱咗佢，一嘢倒落去，就快咗我好多⋯⋯媽媽日日做慣咗，個logistics plan得好，所以佢5分鐘炒完，我可能搞咗20分鐘。」

何永賢指，「我哋想考個contractor（承建商）所謂快，其實就係個logistics，係成個logistics planning（物流規劃）。」

被問到若承建商誇大取得合約，其後無法如聲稱般快如期完成工程，會否有懲罰？她回應指，現時所有工務工程如不能按時完成都有罰則，承建商在投標時也需要提交資料，「佢話俾你知2分鐘炒咗隻蛋，你就會question佢。」若涉誇大，何永賢指該承建商有機會在其他項目被扣分。

房屋局局長何永賢指，未來在設計及建造合約上，會鼓勵多些地盤以創新想法推進工程，但同時要平衡地盤安全及成品質素。（資料圖片）

公私營房屋供應暫不宜改 期望維持居屋供應

在新一份《長策》周年進度報告推算，當局沿用公私營房屋供應的7:3比例，何永賢認為相關比例自2018年起開始，不宜又再短時間內轉回6:4比例。

何永賢又提到，在公營房屋也有綠置居及居屋的7:3比例，她認為居屋是好政策，令大眾有置業的願望，未來希望可以能夠持續維持供應，不再出現以往突然間全面停建的情況。

何永賢亦提及空置稅，指每次討論的爭議都較大，要小心處理這類問題；至於現時是否適當時間可為樓市撤辣招，她認為樓市仍然敏感，暫時並非好時機。