何永賢︰已有6塊地可建簡約公屋　建公屋標書引入承建商鬥快條款

新一份《施政報告》提出興建3萬個「簡約公屋」，房屋局局長何永賢今早（30日）在電視節目表示，連同傳統公屋，未來5年公屋供應量由10.5萬個增至15.8萬個。她指，根據本港未來人口分布、新增輪候人數等，首5年的輪候時間仍維持在5年多，但強調政府已考慮多個方式，加快公屋的興建，例如以「分期分段交付」，讓土木工程署分批交地，當中古洞北一個地盤便有約5幢公屋，可提早18個月上樓。她又提到，政府在興建公營房屋時會增設投標條件，例如要求愈快落成愈容易中標，讓承建商「鬥快」。



▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼



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簡約公屋可自行間隔 遷出時要還原

何永賢在無綫新聞節目《講清講楚》中表示，政府將利用短期內未有發展計劃的政府和私人土地，未來5年建成「組裝合成」約3萬個單位。簡約公屋的單位比例，與傳統公屋的分布大致相同，因長者或不介意搬至新界區，考慮安排更多1至2人單位。

她指，正與發展局商討合適的土地，雖然土地來源為新界為主，目前有5至6塊，但她希望尋找市區或鄰近交通基建的地段。市民入伙後，可自行按需要進行間隔，她建議利用輕巧的材料以便將來還原，例如以高度貼近天花板的書架作間隔。

她又指，原定未來5年提供10.5萬個供應，現時增至12.8萬個，連簡約公屋則為15.8萬個，即相對過往的目標高出約50%。現時公屋需求量為30.1萬個單位，10年時間足夠尋找土地，惟首5年土地供應仍緊缺，因此需要推出簡約公屋，根據本港未來人口分布、新增輪候人數等，首5年的輪候時間仍維持在5年多。

房屋局局長何永賢 。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

「分期分段交付」加快公屋落成

《施政報告》提出「公屋綜合輪候時間指數」，混合計算傳統及簡約公屋的輪候時間。何永賢強調，該指數並非混淆視聽，反而更透明化，因綜合輪候時間與傳統輪候時間一同公布，讓市民比對政策效果，預料2024至2025年簡約公屋落成後，能看到兩者的變化。

至於「提前上樓計劃」，她解釋首5年共有1.2萬個單位，可提前3至18個月上樓。例如古洞北19區一個地盤，可興建9至10幢公屋。惟以往土木工程署先平整地面，後再交付予房屋署，現時正商討「分期分段交付」的方式，當中約有5幢便可提早18個月。

▼10月25日 房屋局公布開簡約公屋內櫳設計▼



承建商興建公屋速度愈快愈易中標

被問到房屋署興建公屋時有延誤，何永賢透露已成立行動小組，聯同房屋署等部門，考慮進一步提速，例如利用新的組裝合成、設計建造採購模式，以及在投標上增加興建速度的要求，愈快落成愈容易中標，讓承建商「鬥快」。她指，由於首五年的傳統公屋工程已進行中，圖則難以改動，因此在後5年才會採用組裝合成，故呼籲業界及早準備。

何：政府與私人發展商「良性互動」 定價仍在研究

至於「私人發展商參與資助房屋先導計劃」，她表示政府與私人發展商「良性互動」，並得到理想的效果為市民樂見，惟定價方面仍在研究中，指如何釐定折扣價，仍需搜集數據，會考慮市民的負擔能力及市場價格。