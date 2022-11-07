何永賢料惡劣貴租劏房10年內不存在：唔會有人需要住咁嘅地方
撰文：黃金棋
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新一份《施政報告》中提出興建5萬個「簡約公屋」單位。房屋局局長何永賢今日（7日）表示，未來10年內房屋供應足夠，加上短期內有簡約公屋及過渡性房屋供應，租金高昂的差劣劏房在10年內應不會存在：「都唔會有人仲需要住一啲咁嘅地方。」至於簡約公屋選址，何永賢稱會物色更多市區地包括港島等，但難免有較多會在新界，當局會盡力做到分佈地區較廣。
我自己睇事實上10年內一啲好惡劣、差劣嘅劏房，仲要收緊好貴租金，係應該唔存在，都唔會有人仲需要住一啲咁嘅地方。 」
▼10月19日 施政報告提出仿社會房屋方式興建「簡約公屋」▼
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何永賢今日在立法會房屋事務委員會中表示，公屋3年上樓仍是政府目標，但當中涉及很多不同因素，例如公屋分佈不平均，若輪候人士心儀某地區，輪候時間可能較長。
民建聯立法會議員李慧琼關注會否為告別劣質劏房訂立路線圖。何永賢重申，未來10年內房屋供應足夠，加上短期內有簡約公屋及過渡性房屋供應，租金高昂的差劣劏房在10年內應不會存在，「係應該唔存在，都唔會有人仲需要住一啲咁嘅地方。 」
▼10月19日 特首李家超首份施政報告懶人包▼
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簡約公屋較多會在新界
至於簡約公屋選址，何永賢說，會物色更多市區地，但難免有較多會在新界。她又稱，如果選址在市區，會要求建築署團隊盡量建高些，變相可供應更多單位；惟樓層較多，建築的時間會較長，故現時仍平衡不同因素。
飲食界議員張宇人建議當局增設「線人費」，以舉報濫用公屋情況。何永賢說，當局會持續使用不同方法跟進，其中管理員可提供線索。
建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓關注私樓供應等情況，何永賢回應沒有忘記私營房屋，明年賣地計劃會推出首置項目。被問到公營房屋供應增加會否令年輕人失去上進心，她不以為然，「我對香港嘅年輕人有信心，我唔相信佢哋會因此簡約公屋好咗，就會不上進，因為其實係兩回事。」
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