雞排妹認雙腿打破百支肉毒桿菌及消脂針+抽脂3次　前後對比考眼力

29歲台灣女星鄭家純（雞排妹）出道10年，因擁有甜美外表、超火辣身材及不做作的直率個性，在社群平台上擁有近百萬粉絲的人氣，深受廣大粉絲喜愛。鄭家純2號突曬出她的「雙腿進化史」，透露自己10年來腿部抽脂過3次，也打過局部消脂針和肉毒桿菌，近幾年來入針幾百次，才能呈現出現在的勻稱美腿，鄭家純表示，她仍堅定認為這些決定，能為自己帶來發自內心的快樂。



鄭家純2號PO出自己2014、2017、2019、2022年的露腿對比照，表示網友時不時就會在PTT問卦「鄭家純的腿算粗嗎？」、「為什麼鄭家純不露腿？」鄭家純便自己透露她的身高153，腿短且膝蓋大塊，在視覺上相當吃虧，必須靠運動和飲食控制減肥、忍耐醫美療程的疼痛，才能「勉強達到符合世俗審美的標準」。

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鄭家純坦言她在近10年做過腿部抽脂3次，無法透過抽脂解決的膝蓋骨左右邊和腳踝就靠消脂針，小腿肌的部分則靠肉毒桿菌，多年來挨針幾百次，才讓大腿圍小了4吋、小腿圍從34厘米變31厘米，鄭家純還以過來人身份對「身高不高又肉肉」的女生喊話，靠後天努力去解決先天條件很辛苦且傷財，更表示自己比諮詢師誠實，強調這樣的改變是無法一次到位的。

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鄭家純認為，在清楚風險與代價後，這些決定能為自己帶來由衷的快樂，而這篇貼文對有相同困擾的人來說就是勵志示範。鄭家純接著還在留言處加碼曬出「腰腹部進化史」，並表示評論身材是很無聊的事，因為只要用意志力飲食控制、運動，再加上挨針，就能擁有平坦無贅肉的肚子，更反擊網民：「有空找陌生人多年前的照片，還不如多關心自己的體脂肪！」

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PO文一出，大批網友紛紛表達支持：「佩服你，逆天改基因真的要付出很多」、「以前很美麗，現在更美麗」、「真的很努力，也希望越來越美的同時別忘記保持健康」、「好辛苦，但每個時期的家純都讓我很喜歡」、「從俏麗可愛到優雅高級」、「就喜歡妳將虛偽一語道破的作風」、「很敬業，佩服！」

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