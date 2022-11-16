美容師著T-Back色誘男客　一手法令200個鹹濕仔中美人計賺逾2億円

日本有各種AV作品、街邊的「案内所」、牛郎店、風俗店，以「色」聞名。最近當地就爆出有男性專用「美容院」引客人簽署無理同意書，利用美人計令他們違法條文後，向多名客人進行恐嚇並索求100萬賠償後被捕。



（YouTube截圖）

《文春オンライン》報導，在東京都内經營15家「メンズエステ」（男性專用「美容院」）店舖的29歲男疑犯中島蓮，並14位23至42歲的風俗店男從業員及女性按摩師等，日前涉嫌恐嚇、恐嚇未遂及傷人等罪名被當局拘捕。「メンズエステ」雖然可以解作為男性瘦身、脫毛的美容院，但近年亦汎指男性專用、由女性提供精油按摩的服務。

這種男性專用「美容院」類似色情按摩店，女按摩師會穿著吊帶背心或比堅尼等暴露的服裝進行按摩，有不少店舖亦會為客人提供性服務。與一般風俗店不同以「素人感」作為賣點，最近幾年人氣暴漲。這次被揭發的店舖「さくらんぼSPA」就以泳衣裝束女性按摩師的「貼身服務」為賣點，在按摩過程中男客人只穿1條紙内褲。

在開始按摩前，客人會被要求簽署「如果撫摸女性按摩師的身體就要付100萬円」的同意書。按摩期間女店員就會透過「美人計」挑起客人性欲，引他們摸自己的身體，成功後就會叫老闆中島或其他同黨進入房間；威脅客人若不立刻進行賠償就會報警。

有受害者早前就向徵信社求助，表示進店後女按摩師在沒有任何解釋下就要求他簽署一份同意書，因爲房間燈光昏暗他沒有多想便簽署。按摩前他先沖身、換上紙内褲，出來後就發現按摩師已經換上極暴露的蕾絲吊帶背心及丁字褲，開始按摩。但受害者表示，服務内容超越按摩，明顯是「要引起男性性興奮的内容」。女性會將自己的屁股挺到客人臉前，並猥瑣地來回撫摸他的鼠蹊 （陰部四周位置），期間多次問他「舒唔舒服？」、「係咪好興奮？」。過激的按摩令受害者忍不住摸了女性的屁股2至3次，其後再摸了她的大腿。兩次對方皆以開玩笑的語氣說「也咩爹」阻止他。

之後按摩師以去洗手間為藉口離開房間，聯絡男同黨；等受害者按摩後洗澡出來時，便稱被他强行撫摸。男同黨便威脅受害者必須付100萬円罰金（大約港幣5.6萬元），否則就會進行刑事控訴。但當時是凌晨3時，沒有地方可以提款，而且受害人的戶口餘額亦只有60萬円。最終他在監視下將餘額全數電子轉賬，當場向數位友人借來餘下40萬，再手寫並簽署一封「和解書」才被放走。該「和解書」只有一份，被對方收走。

另外有客人嘗試報警時就被奪走手機，並追到店外毒打。據報被捕的一行人自2021年8月起便多次以同樣手法恐嚇客人以謀取金錢，1年多期間總額預計至少達2億円（大約港幣1123萬元），受害人相信亦達200人以上。14名疑犯全部否認控罪，堅稱並非恐嚇、只是按「同意書」的條文行事而已……

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