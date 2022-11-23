加價潮｜5間巴士公司申加價　新巴城巴申請加幅一至兩成最高

香港逐漸走上復常之路，旋即迎來加價潮，運輸及物流局昨晚（22日）回覆稱，各專營巴士公司已於今年上半年開始，陸續向政府提交加價申請，加幅大約一至兩成。據了解，九巴和龍運的申請加幅少於一成；新大嶼山巴士則表示，申請加幅約為一成。換言之，即新巴城巴申請的加幅最高達大約兩成。



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政府去年批准四間專營巴士公司加價，其中城巴（專營權一）及新巴平均加12.0%，分兩個階段實施；九巴獨營路線的實際加權平均票價加幅為5.8%；新大嶼山巴士則平均加9.8%。至於龍運當時的加價申請不獲批。

加價一年後，各間專營巴士再申請加價。運輸局解釋，巴士公司的燃料和工資成本上升，而且疫情下乘客量減少，故各專營巴士公司於今年上半年先後提交加價申請，加幅大約一至兩成。

九巴及龍運昨晚回覆稱，分別於2022年中及年初向政府申請調整票價，期望政府能盡快審批，以增加資源應付持續上升的營運成本。據了解，九巴和龍運的申請加幅少於一成。

嶼巴今午（23日）回覆稱，今年下旬申請調整票價，加幅約為一成。嶼巴續指，燃油價格及人力資源成本持續上升，令營運成本上漲，加上疫情持續，令整體載客量下跌，尤其關口為主的路線客量跌幅非常顯著。

九巴、龍運及嶼巴的申請加幅都大約為一成。換言之，運輸局所指的「加幅大約一至兩成」，即是新巴及城巴。兩巴昨晚回覆稱，現時有需要檢視目前的公共交通車費水平，以確保專營巴士的財政可持續性，未正面回應申請加幅。

立法會議員陳恒鑌表示，明白國際油價上漲，而且情況可能持續，對巴士公司經營造成一定壓力。不過，他亦強調，今次專營巴士公司提出的票價加幅的確較高，憂慮市民在目前的經濟困境之下難以負擔。