城巴新巴宣布明年加薪4.5%　前線今年10月提早加人工　車長有份

連續3年凍薪的城巴新巴，員工終獲加薪喜訊。城巴新巴今日（8日）宣佈，2023年將整體加薪4.5%，並形容是次加薪「幅度領先市場」，相信加上持續改善同事的工作安排、環境及設施等，證明他們對業務前景充滿信心。

為應付國際旅遊及跨境客運服務復蘇等，城巴新巴決定提前3個月，為非管理職級的前線員工，即包括車長等職級提早至今年10月加人工，較原定每年一月調薪早。



城巴新巴表示，繼今年1月向全體全職員發放一筆過4,000獎金後，宣布明年加薪4.5%。非管理職級的前線員工可提前在今年10月起加薪4.5%；而其他同事將會如期進行年度工作表現評核 ，並於明年一月調整薪酬。

兩巴發言人解釋，今次調整幅度參考不同因素，包括現時勞工市場狀況、通脹壓力，以及答謝員工應對疫情及期間所付出的貢獻。此外，今次加薪亦為社會逐漸復常，以及專營權合併後，為城巴重整及開拓業務作準備。

兩巴雖形容今次加薪「幅度領先市場」，不過翻查資料，兩巴連同今年已連續3年凍薪，前線員工來年獲提早3個月調薪，安排於今年10月加薪，只屬「提早解凍」。九巴及龍運巴士過去兩年亦凍薪，今年前線則獲加3.5%；港鐵過去兩年亦有凍薪，今年則按表現加薪1.6%至5%，大部份員工加3.3%或以上。

，城巴新巴宣佈2023年整體加薪幅度為4.5%。（資料圖片）

9月起為新入職車長提供12,000元入職獎金

城巴新巴又指，城巴於七月推出首個 「原區就業 」車長招聘計劃後，九月起會為所有合資格的新入職車長，提供每位12,000元入職獎金，每月薪金可達26,000元。

兩巴希望招攬200名巴士車長駕駛其居住地區的路線， 同時為城巴在新發展區的業務注入動力。此外，城巴新巴決定為新計劃聘用的現職、新聘車長所享有的條款加碼。