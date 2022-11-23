反修例︱逾萬人被捕最細11歲　三成被起訴　400人獲撤控或判無罪

2019年反修例事件當中逾萬人被捕，新思維立法會議員狄志遠今日（23日）引述律政司司長林定國指絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，以免大家繼續受折磨。



根據警方數字，共有10,279人因反修例相關行為被拘捕，有2,909人已經或正在司法處理程序當中，約佔28%。2,909人當中有1,631人須承擔法律後果，佔約八成，當約765人中被控暴動罪。如未起訴的個案都結案，即有7,370人將不會被起訴。



根據警方數字，共有10,279人因反修例相關行為被拘捕，有2,909人已經或正在司法處理程序當中。（資料圖片）

狄志遠引述林定國：絕大部份未起訴個案都應該結案

2019年反修例事件當中逾萬人被捕，新思維立法會議員狄志遠今日在立法會表示在前廳交流會，向律政司司長林定國表達了關注反青年被捕青年問題。他引述律政司司長林定國指絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，以免大家繼續受折磨。

2909進入司法程序 765人被控暴動

根據警方數字，由2019年反修例風波起，截至今年8月31日，共有10,279人因反修例相關行為被拘捕，涉及7,537男、2,742女，年齡介乎11至87歲，18歲以下被捕人士有1,754人，檢控的有517人。當中有2,909人已經或正在司法處理程序當中，約佔28%。

至於2,909名已經或正在司法程序處理的人士當中，有765人被控暴動，1,631人須承擔法律後果，佔約八成，當中包括1,318人被定罪、303人須簽保守行為、6人被判照顧或保護令及4人藐視法庭（民事程序），另外有56人獲撤銷控罪、357人審訊後無罪釋放，其餘人士的司法程序仍在進行中。另外有25人經警司警誡後被釋放。

部份人被拘捕逾一年後始被起訴

扣除被檢控人士，即有7,370人被控捕後未被起訴，佔整體超過七成，狄志遠指部份人被拘捕逾一年後，再次被警方預約拘捕及起訴，他認為做法無助推動社會復和，反而進一步加劇社會撕裂。他續指不少被拘捕青年仍就讀大學，認為大學應容許犯錯的學生重回正軌，藉大學現有的教育資源，讓學生可以重回學習的途徑。