反修例被捕未起訴　議員引林定國：絕大部分應結案　律政司未證實

反修例運動中逾萬人被捕，當中約3,000人被起訴，估計仍有7,000人未被起訴。新思維立法會議員狄志遠今日（23日）在立法會表示，不少政治案件等待起訴時間長，至今七成案件未被起訴，部分人被拘捕逾一年後，再次被警方預約拘捕及起訴，他認為做法無助推動社會復和，反而進一步加劇社會撕裂。

狄志遠引述律政司司長林定國，今早在前廳交流會表示，絕大部份未起訴的個案都應該結案，並應該知會當事人，以免大家繼續受折磨。律政司接受查詢時，未有證實有關說法。



張欣宇：9成個案已檢控或結案 餘下一成仍在處理

立法會今日討論「青年向上流動政策和藍圖」，狄志遠發言時，透露在前廳交流會，向林定國表達了關注反青年被捕青年問題。他說，不少這些政治類事件要等一至兩年才起訴，過去逾萬人被捕，僅三成被起訴，七成懸而未決，部分青年被捕逾一年後，再次被警方預約拘捕，認為做法只會加劇社會對立。

他指不少被拘捕青年仍就讀大學，認為大學應容許犯錯的學生重回正軌，藉大學現有的教育資源，讓學生可以重回學習的途徑。

香港新方向議員張欣宇接受《香港01》查詢時表示，早在第一次前廳交流會，律政司司長林定國已經提及，反修例被捕個案中，有9成已檢控或結案，其餘一成仍在處理。他說，當時也有議員向司長反映，應及早知會已結案的當事人，以免當事人終日擔憂。

律政司：至今收到警方提交1215宗案件 98.8%已給意見

律政司回應傳媒查詢時未證實有關說法，僅指2019年反修例涉及的案件，當中較為嚴重的罪行，例如暴動和非法集結，由刑事檢控科的特別職務組專責處理。截止今日，該組別至今共收到警方提交1,215宗案件，並已就當中的1,201宗案件提供法律意見，佔已提交案件的98.8%。

律政司補充指，執法機關不會將所有處理中的案件交予律政司，原因包括：（一）案件仍在調查；（二）案件暫時毋須跟進；（三）執法機關認為沒有足夠證據進一步將案件交予律政司；以及（四）執法機關已按照既定的內部程序將案件處理。

《香港01》正向保安局查詢其他反修例案件的處理進展，包括被捕而未起訴、以及仍在調查的案件數目。