社協：疫情下增內地回流露宿者　失業兼耗盡積蓄　促政府加大支援

本港的登記露宿者人數在十年間上升2.6倍，今年3月底達到1,564人。社區組織協會幹事吳衞東今日（24日）在電台節目指出， 近年多了由內地回流香港的露宿者，佔非領取綜援露宿者中約35%，又指不少露宿者都有就業困難，希望政府可加大支援。



社區組織協會幹事吳衞東今日在港台節目《千禧年代》指出，近年新增多一類由內地回流香港的露宿者，他們於疫情前兩地通關不受限制時，日間在港工作，晚上則返回內地過夜，但受疫情所限未能再回到內地居住，加上在香港失業，耗盡積蓄後便要露宿，佔非領取綜援露宿者中約35%。

吳衞東提到，雖然近期失業率下降，但不少露宿者都面對開工不足和收入不穩定問題，希望政府可加大支援。他指每區的露宿者比例都不同，他們面對的困難都不同，社會福利署應該更仔細了解，再給予合適的支援。