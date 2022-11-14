荃灣油麻磡路過渡性房屋爆欠薪　二判工被拖糧　社協：會持續跟進

位於荃灣的油麻磡路過渡性房屋項目，由社區組織協會（社協）負責營運。該地盤今日（14日）被張貼欠薪告示，表示自5月動工後，二判有工人被拖欠薪金，料涉及數十萬元，當中更有二判工人被解僱，反被要求賠償約600萬元。

社協表示，一直與房屋局關注及跟進事件，並與局方及總承建商舉行數次會議，了解事件起因及發展，協會將持續堅督工程及跟近事件，期望事件能和平解決，而工程仍在進行中。



香港社區組織協會營運的荃灣油麻磡路組合社會房屋項目，在今年7月曾舉行動土儀式。（資料圖片／盧翊銘攝）

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社協回應指，有關項目的總承建商為有信建築有限公司，而出現合約糾紛的分判商為Tat & Associates Company Limited。

暫未引致直接與總承建商有關的勞資問題

社協指，已與顧問團隊責成總承建商跟進事件、解決糾紛、保障工人權益及避免對工程造成耽誤。社協強調關注涉事工人的合法權益，據知事件暫未引致任何直接與總承建商有關的勞資問題。

社協續道，事件屬總承建商及旗下分判的糾紛，而總承建商與分判在工程帳目上未達成共識，總承建商已向協會表示，倘分判工人未有工資，他們願意在勞工處協助下，負責涉事分判工人薪金。