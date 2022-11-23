房委會停車場明年加價　私家車月租加$120至$3010　時租加1元

房委會今日（23日）公布，通過由明年1月1日起，上調轄下停車場收費。私家車、輕型貨車和大型巴士的露天及有蓋泊車位月租，分別上調100元及120元，私家車新收費露天位2,490元及有蓋位3,010元。



至於電單車露天及有蓋泊車位月租收費則分別上調20元及30元，新收費為450元及590元。另外，私家車、輕型貨車及電單車泊車位時租收費上調1元。



房委會停車場明年元旦日起上調收費。（資料圖片）

房委會發言人指，房委會轄下停車場的月租收費由2020年起已連續3年維持不變，為確保房委會財政穩健，小組委員會通過2023年上調房委會轄下各類泊車位的月租收費。

房委會：月租收費增幅溫和 低於同區車場

房委會發言人表示，2023年的月租收費增幅溫和，經上調後的停車場收費大致仍處於同類停車場收費範圍內較低的水平。房委會進行的市場研究顯示，同類停車場的月租收費普遍有所上升，而房委會各類泊車位的現行月租收費普遍低於市場上同類停車場的收費。

房委會又指，《施政報告》公布就現時政府提供予其轄下處所合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金和費用寬減，將再度延長至2023年6月30日，小組委員會稍後獲邀審批建議，將房委會現時向轄下合資格非住宅租戶（包括商用車輛月租戶）提供75%租金寬減措施，延長6個月至明年6月底。

房委會停車場明年元旦日起上調收費。（資料圖片）

私家車「日泊」和「24小時泊」收費上調5元

房委會轄下停車場私家車泊車位的月租收費，按照停車場租用率分為三個層級，提供不同的折扣，個別停車場的私家車泊車位月租戶現時享有的收費折扣優惠或會於2023年1月1日有所調整。在2023年內，個別停車場的租用率若連續三個月下降至較低層級，該停車場的私家車泊車位月租戶將可享有該較低層級的相應收費折扣優惠。

時租收費方面，小組委員會通過把所有地區的私家車、輕型貨車及電單車泊車位於2023年的時租收費上調1元；而私家車泊車位的「日泊」和「24小時泊」收費則上調5元。