中大學生行為藝術抗議遭保安阻止　有人爆粗保安即報警稱受威脅

香港中文大學今日（24日）起一連三日舉行畢業禮，在下午4時許，該校圖書館對出百萬大道「烽火台」外有數名學生穿上寫有「合資格社畜」、「未畢業就乞食」等標語的校袍抗議。其後有保安員上前阻止，並嘗試收走示威物品，有其他學生上前與保安員發生口角，校方隨後報警，警員登記個別人士身份，事件擾攘大約一小時，警員離開後現場人士陸續散去。



一名目擊事件的學生表示，畢業典禮進行期間，有同學以行為藝術抗議校政但被保安阻止，並想取走道具，其他學生見狀與保安理論，有人以粗口鬧保安員，後者其後報警稱遭到同學威脅，警察來場後抄低學生身份證後便離開，眾人亦隨之而散去



女生阿貓畢業典禮當日與其他同學行為藝術抗議。（IG：cuhk_studentp)

香港中文大學今日（24日）起一連三日舉行畢業禮，在下午4時許，該校圖書館對出百萬大道「烽火台」外，有數名學生穿上寫有「合資格社畜」、「未畢業就乞食」等標語的自製校袍抗議校政。

參與行動的女生阿貓（化名）憶述，畢業典禮進行期間正和同學以行為藝術抗議，「保安就話我哋未申請。」阿貓與同伴解釋，典禮上亦有其他同學拉橫幅，「只不過我哋嘅道具上有message（訊息）。」

旁觀者爆粗鬧保安

阿貓表示，當時保安不允許他們繼續，更包圍住意圖取走道具，「啲道具我嘅嘛，唔想畀佢哋，有同學睇唔過眼就好嬲，鬧咗一句「X你老Ｘ。」她指，其中一個保安員走上前作勢動手，雙方開始有推撞。

阿貓表示，保安報警稱遭到同學威脅，「之後圍住攔住幾個同學唔畀佢哋走。」警察來到後，便抄下幾名同學的身份證，保安表示同學喧嘩、擾亂畢業禮，甚至可能「影響社會安寧」，惟警員「抄完牌」後便離開，現場圍觀的人亦散去。

陳同學亦目擊事件，他表示，保安員上前交涉時有同學出手干預，遂與保安有衝突，保安員其後組成人鏈包圍住同學，認為反應過激：「就算咩原因或者合唔合理都好，（保安）用人鏈咁粗暴嘅方式對待學生始終唔係好好。」

香港中文大學校方則表示，今天下午四時許，大學保安人員在執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂。由於該等人士的行為可能構成公共秩序風險，因此校方決定報警求助。警方接報到場，在了解事件之後，向相關人士發出警告，其後該些人士陸續散去。

警方發言人指，下午約五時接獲馬鞍山一院校保安報案，指其在執行人群管理措施時，五名年約二十歲的學生在近圖書館對開叫囂，報案人多番勸喻他們停止相關行為無效，遂報案。

警員接報到場調查，並向該五名學生發出口頭警告，他們其後自行離去。案件列作「求警協助」，交由馬鞍山分區雜項調查小隊跟進，沒有人被捕。