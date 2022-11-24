反修例｜段崇智未回應應否結案　中大畢業生：今日香港不便再討論

2019年反修例事件，有逾萬人被捕，估計仍有7000人未被起訴，中文大學在該年11月曾經歷五日四夜的衝突，期間有10名中大生及在場示威者被捕，有立法會議員近日引述律政司司長林定國指，絕大部份未起訴的個案都將會結案。中大校長段崇智今日（24日）主持中大畢業禮後，未有就事件回應，

有中大畢業生認為，被捕人無做錯事，結案不再起訴屬好事，也有畢業生表示：「喺今日香港，唔評論會好啲。」



就2019年反修例事件，有逾萬人被捕，估計仍有7000人未被起訴，立法會議員狄志遠昨天（23日）引述律政司司長林定國指，絕大部份未起訴的個案都將會結案。

段崇智離場時未有回應 學生不願多談

畢業禮後，記者在中大校長段崇智離場時就此事問及他的看法，他未有回應提問，跟隨離場隊伍離開畢業禮現場。

修讀心理學的畢業生吳先生及謝小姐則表示：「喺今日香港，唔評論會好啲。」

另一位社會科學系畢業生曾同學則指，如結案不作起訴當然屬好事，又指「佢哋都無做錯啲咩。」不過，她續指現時談及反修例都會有所避忌，盡量不公開表達意見，較多會是跟朋友私下討論。

中大二號橋曾爆發五日四夜衝突

2019年反修例事件中，當年11月4日周梓樂墮樓延至同月8日不治，示威者發起「黎明行動」，在11日早上6時半發動「二號橋行動」，突襲中大校園內橫越東鐵線路軌的二號橋，投擲雜物到路軌上，令東鐵線火炭至羅湖及落馬洲路段於頭班車開出後不足半小時完全停駛。事件觸發示威者與警方爆發大型衝突，延至15日晚上十時留守人士撤退始落幕。

事件中，5名中文大學學生11月11日被警方拘捕，經律政司商討後，控以暴動和在非法集會時使用口罩蒙面等4罪，11月13日於沙田裁判法院提堂。到11月12日再有5名示威者被捕。