中大舉行三日畢業禮　段崇智籲學生重友情與善良「黑暗中一起走」

香港中文大學今日(24日)起一連三日舉行畢業禮,入口處不再設欄,畢業生及來賓三年來首度「自由」出入中大。典禮早上10時許順利開始,有畢業生再次返回校園感到很「新鮮」,亦有畢業生表示受疫情影響實習,到今天畢業感到開心。

中大校長段崇智致辭時,提到友情及善良是兩大重要價值,他向畢業生分享作家的說話:「I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.(我寧願與朋友一起行走於黑暗中,也不願獨自行走於光明中)」,以及要「Always practice random acts of kindness.(經常要隨機行善)」。



中大今日舉行頒授學位畢業禮,大會典禮在早上10時開始。約9時半,畢業生及親友陸續到場,在中大近地鐵站入口乘坐專車到典禮場地。中大入口處並沒有再設立登記關卡,來賓及畢業生似乎是三年來首次「自由」出入中大。

進入中大校園毋須登記 學生感受新鮮

藝術碩士畢業生李先生表示,對今日可「自由」出入感到新鮮,覺得彷似「返到疫情前」,相關安排也令他不需要向親友多番解釋入中大的程序。他又指,近日感覺校園和諧,反而擔心有人因政見不同、對中大有偏見來鬧事。10時許,百萬大道的畢業禮正式開始,現場奏起國歌。

應屆醫學院畢業生郭小姐指因疫情關係,已有長時間未回校,也影響到很多在醫院的實習,想起這幾年的學習情況,她說:「終於畢業,都好開心。」但由於已在醫院工作,她坦言未能留意校園氣氛變化,但認為在畢業禮現場,大家都很高興重回校園,與其他同學一同畢業。

另一位修讀文化管理的畢業生徐先生也表示,無留意校園保安上有變化,更反問:「有咩變化?」在等候進場期間,他說只感到緊張及期待。

沈祖堯獲頒授榮譽法學博士

中大畢業禮上有五人獲大學校董會主席頒授榮譽博士學位,其中一位是中大第七任校長沈祖堯,獲頒授榮譽法學博士。

畢業生應裝備自己 知識就是力量

中大校長段崇智致辭時以英文為主,夾雜廣東話及普通話。他特別提到,中大裝備畢業生具批判思考等能力,相信他們能應對日漸複雜的世界。他又提到知識就是力量,希望學生做出正面改變。

致辭期間,他以普通話及廣東話讀出「融合中國與西方」,提醒畢業生不要忘記本源,也重提「博文約禮」,指畢業生可永遠以中大為家,期望他們令世界及社會變成更好的地方。他結尾時又提醒畢業生要保持善良,並以愛爾蘭的祝福作結:「May the road rise up to meet you. May the wind be always at your back. May the sun shine warm upon your face; the rains fall soft upon your fields and until we meet again, may God hold you in the palm of His hand. 」

引海倫·凱勒的話 冀學生珍惜友情

段崇智以廣東話致辭指,畢業生明日將成為中大校友身份,但他們可永遠以中大為家,希望學生珍惜中大人的情誼,又指中大社群凝聚力獨特,期望大家齊心協力,為世界帶來深遠影響。

他在結尾與畢業生分享,認為友情及善良是兩大重要價值。他引述美國著名作家海倫·凱勒的說話,他認為友情就是這樣,提醒畢業生珍惜友情。

I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light. Helen Keller(美國作家海倫‧凱勒)

段崇智籲學生以善良為人生原則

而善良,段崇智認為是代表同理心、理解他人、體諒、關愛他人等元素,認為畢業生應以善良為人生原則,又指「Always practice random acts of kindness.(經常要隨機行善)」,希望學生嘗試實踐。

Always practice random acts of kindness. 中文大學校長段崇智

2020年畢業禮曾有逾百人校內遊行 事後多人被捕

中大前年畢業禮期間,多個書院包括聯合、崇基、新亞和善衡等有30多處塗鴉,逾百人在校內遊行,有人拉起橫額及高叫「光復香港 時代革命」等口號。

警方國安處接手後,曾派出大批警員到中大校園調查及搜證。同年12月至去年2月,9人涉非法集結被捕,其中4人同時涉嫌「煽動分裂國家」。

去年畢業生快閃舉紙牌:「我們畢業了,但他們不能」

至去年的畢業禮,校園內一度出現「還我學生自治」等直幡,亦有畢業生展示「哀我中大」標語,以及向畢業生派發白絲帶和傳單,期間一度有保安以未經申請為由阻止。

另有多位畢業生在百萬大道快閃舉起紙牌,紙牌上印有因參與反修例運動而被判刑中大學生名字,其中一張紙牌寫有「我們畢業了,但他們不能」。